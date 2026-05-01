李灝宇關鍵保送點燃反攻！辛奇：我們不斷製造壓力

tie ball game ???? pic.twitter.com/2oyxSnXumX — Detroit Tigers (@tigers) April 30, 2026

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎打線在關鍵時刻終於突破，其中李灝宇在8局選到關鍵保送，成為反攻轉折點之一。總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後直言，球隊其實一路都在製造壓力，「我們創造了很多攻勢機會。」

老虎此戰前段打線受制，一度以0比2落後，但從6局開始逐步追分。該局維爾林（Matt Vierling）擊出右外野安打，送回葛林（Riley Greene），先追回1分。

關鍵8局上，卡本特（Kerry Carpenter）擊出三壘打掀起攻勢，維爾林再敲二壘安打將比數追平。隨後李灝宇選到保送延續攻勢，老虎持續堆壘施壓，最終靠著托瑞斯（Gleyber Torres）高飛犧牲打攻下超前分，最終5比2逆轉擊敗亞特蘭大勇士，不僅避免遭到橫掃，也重新回到分區競爭行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

辛奇指出，「幾乎每一局、或大多數局數，我們都對對手造成壓力，只是一直到後面才稍微突破。」他也點出關鍵在於連續打席的執行力，「我們在壘上有人時，有幾個連續很好的打席，才把比賽打開。」

9局上老虎再添保險分。代打培瑞茲（Wenceel Pérez）在兩出局後選到保送，隨後維爾林擊出安打，讓他一路跑回本壘得分，進一步擴大領先差距。

先發投手瓦德茲（Framber Valdez）此役主投6局僅失2分，並在退場前連續解決最後10名打者，為球隊穩住戰局。辛奇給予肯定，「我覺得他今天越投越好，很快就穩定下來，變速球效果非常好，成功讓對手失去節奏，製造不少揮空。」

辛奇特別稱讚維爾林的價值，「他讓打線更有延伸性，在關鍵時刻能把球打進場內，能打出強勁擊球，不管排在什麼棒次都具威脅性。」

▲台灣旅美內野手李灝宇。（圖／路透社）