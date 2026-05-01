李灝宇先發優異選求2保送　老虎5：2擊敗勇士

▲台灣強打李灝宇。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

台灣強打李灝宇在「老虎隊」與「勇士隊」系列賽最終戰重返先發，擔任第8棒三壘手，雖然全場3支0，但靠著優異選球眼選到2次保送。球隊在比賽後半段展現韌性，最終以5比2逆轉擊敗對手，成功避免在三連戰中遭到橫掃命運。

李灝宇卡位先發陣容

受到明星游擊手貝耶茲（Javier Baez）受傷缺陣影響，老虎隊近期調整內野防區，新秀高尼格爾（Kevin McGonigle）移往游擊，也讓李灝宇獲得更多上場空間。此役面對勇士隊右投艾爾德（Bryce Elder），李灝宇前兩次打擊分別擊出中外野及右外野飛球出局，未能第一時間為球隊建功。

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老虎隊前5局陷入0比2落後，直到6局上才靠著維爾林（Matt Vierling）的適時安打追回1分。當時李灝宇在二、三壘有人時上場，可惜擊出捕手前滾地球出局。隨後8局上攻勢再起，維爾林揮出二壘安打追平比數，李灝宇緊接著上場展現耐心，選到關鍵四壞球保送上壘，成功延續球隊進攻氣勢。

關鍵保送助球隊逆轉勝

老虎隊隨後靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的高飛犧牲打送回超前分，9局上再對左投蘇亞雷斯（José Suarez）發動攻勢。李灝宇在第5次打擊機會再度選到保送，連3場比賽都有上壘紀錄，可惜他在後續隊友敲安搶攻本壘時遭到觸殺。目前他大聯盟出賽累積9場，打擊率維持在2成08。