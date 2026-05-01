李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎1日續戰亞特蘭大勇士，老虎打線在比賽後段甦醒，同時靠先發左投瓦德茲（Framber Valdez）6局好投奠定反攻基礎，最終以5比2逆轉擊敗目前大聯盟戰績最佳的勇士，收下勝利。

老虎近期先發輪值受到傷兵影響，麥茲（Casey Mize）日前才被放進傷兵名單，瓦德茲此役成為穩定軍心的重要角色。

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他主投6局僅失2分，送出8次三振、沒有保送，總計製造21次揮空，揮空率高達36.2%，並在退場前連續解決最後10名打者。

瓦德茲賽後表示，自己此役最重要的課題就是每一球都保持紀律，「他們是一支打擊很積極、很會製造碰撞的球隊，我只是試著把球壓低，盡量降低他們造成傷害的機會，也幫球隊減輕牛棚負擔。」

瓦德茲前3局球數來到60球左右，全場最終用99球完成6局；他表示，自己後段更積極攻擊好球帶，「我用了變速球，也大量使用曲球和卡特球，伸卡球只是拿來給打者看，我持續把卡特球壓低，製造三振和滾地球。」

老虎打線前半段受到壓制，直到6局才開始追分；葛林（Riley Greene）靠保送上壘後，維爾林（Matt Vierling）擊出右外野深遠飛球安打，送回老虎第1分。

8局老虎攻勢再起，卡本特（Kerry Carpenter）敲出中外野三壘安打點燃反撲，維爾林接著掃出左外野二壘安打，幫助球隊追成2比2平手。

台灣重砲李灝宇隨後面對帕央普斯（Joel Payamps）選到保送，勇士改派邦默（Aaron Bummer）登板，但麥高尼格（Kevin McGonigle）再選到保送形成滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）擊出高飛犧牲打，讓老虎取得全場第一次領先。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，球隊其實一直在創造機會，「我們讓自己有很多進攻機會，感覺幾乎每一局都對他們施加壓力，最後終於突破，在得點圈有人、壘上有人時串聯出好打席。」

9局老虎前兩名打者都遭三振後，佩雷茲（Wenceel Pérez）代打選到全隊本場第7次保送，維爾林隨後敲出左外野滾地安打，佩雷茲一路從一壘衝回本壘，滑壘攻下保險分。

代打丁格勒（Dillon Dingler）再補上左外野角落二壘安打，送回維爾林，將領先擴大到5比2。

辛奇特別點名維爾林此役的貢獻，「他對我們非常重要，他很懂得怎麼打球，能讓打線更有平衡也更有延展性；他在關鍵時刻站上打擊區，把球打穿左半邊防線，最後也擊出強勁安打，無論我把他放在哪個棒次，他都能帶來威脅，而且大多數比賽還能守住中外野。」

談到9局追加保險分，辛奇也認為相當關鍵，「我們就是希望盡可能創造機會，最後佩雷茲在兩出局、壘上無人時上壘，接著維爾林和丁格勒都打出好內容，讓我們在這座球場、面對這支球隊時，9局下半能舒服很多。」

李灝宇今天打滿9局，5打席合計3打數沒有安打，但選到2次四壞球上壘，連3場比賽上壘，目前出賽9場，打擊率2成08、上壘率2成96、長打率4成17。