運動雲

>

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎1日續戰亞特蘭大勇士，老虎打線在比賽後段甦醒，同時靠先發左投瓦德茲（Framber Valdez）6局好投奠定反攻基礎，最終以5比2逆轉擊敗目前大聯盟戰績最佳的勇士，收下勝利。

老虎近期先發輪值受到傷兵影響，麥茲（Casey Mize）日前才被放進傷兵名單，瓦德茲此役成為穩定軍心的重要角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他主投6局僅失2分，送出8次三振、沒有保送，總計製造21次揮空，揮空率高達36.2%，並在退場前連續解決最後10名打者。

瓦德茲賽後表示，自己此役最重要的課題就是每一球都保持紀律，「他們是一支打擊很積極、很會製造碰撞的球隊，我只是試著把球壓低，盡量降低他們造成傷害的機會，也幫球隊減輕牛棚負擔。」

瓦德茲前3局球數來到60球左右，全場最終用99球完成6局；他表示，自己後段更積極攻擊好球帶，「我用了變速球，也大量使用曲球和卡特球，伸卡球只是拿來給打者看，我持續把卡特球壓低，製造三振和滾地球。」

老虎打線前半段受到壓制，直到6局才開始追分；葛林（Riley Greene）靠保送上壘後，維爾林（Matt Vierling）擊出右外野深遠飛球安打，送回老虎第1分。

8局老虎攻勢再起，卡本特（Kerry Carpenter）敲出中外野三壘安打點燃反撲，維爾林接著掃出左外野二壘安打，幫助球隊追成2比2平手。

台灣重砲李灝宇隨後面對帕央普斯（Joel Payamps）選到保送，勇士改派邦默（Aaron Bummer）登板，但麥高尼格（Kevin McGonigle）再選到保送形成滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）擊出高飛犧牲打，讓老虎取得全場第一次領先。

老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，球隊其實一直在創造機會，「我們讓自己有很多進攻機會，感覺幾乎每一局都對他們施加壓力，最後終於突破，在得點圈有人、壘上有人時串聯出好打席。」

9局老虎前兩名打者都遭三振後，佩雷茲（Wenceel Pérez）代打選到全隊本場第7次保送，維爾林隨後敲出左外野滾地安打，佩雷茲一路從一壘衝回本壘，滑壘攻下保險分。

代打丁格勒（Dillon Dingler）再補上左外野角落二壘安打，送回維爾林，將領先擴大到5比2。

辛奇特別點名維爾林此役的貢獻，「他對我們非常重要，他很懂得怎麼打球，能讓打線更有平衡也更有延展性；他在關鍵時刻站上打擊區，把球打穿左半邊防線，最後也擊出強勁安打，無論我把他放在哪個棒次，他都能帶來威脅，而且大多數比賽還能守住中外野。」

談到9局追加保險分，辛奇也認為相當關鍵，「我們就是希望盡可能創造機會，最後佩雷茲在兩出局、壘上無人時上壘，接著維爾林和丁格勒都打出好內容，讓我們在這座球場、面對這支球隊時，9局下半能舒服很多。」

李灝宇今天打滿9局，5打席合計3打數沒有安打，但選到2次四壞球上壘，連3場比賽上壘，目前出賽9場，打擊率2成08、上壘率2成96、長打率4成17。

關鍵字： 李灝宇、底特律老虎、MLB、大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

李灝宇凌晨先發三壘第8棒迎戰勇士 老虎尋求系列賽首勝

李灝宇凌晨先發三壘第8棒迎戰勇士 老虎尋求系列賽首勝

球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

全大運最強賽評！羅嘉翎奪金後驚喜現身轉播台、跨界獻處女秀

全大運最強賽評！羅嘉翎奪金後驚喜現身轉播台、跨界獻處女秀

職業生涯冠軍賽首秀砍14分　劉惠茹說緊張刻意保持「練球心情」

職業生涯冠軍賽首秀砍14分　劉惠茹說緊張刻意保持「練球心情」

羅戈7局好投又問天！援護率排名倒數　兄弟僅1安1比3敗給桃猿

羅戈7局好投又問天！援護率排名倒數　兄弟僅1安1比3敗給桃猿

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

李灝宇雙保送連3戰上壘　老虎後段猛攻逆轉大聯盟龍頭勇士

傳奇名將莊佳佳重返全大運！從金牌選手到國訓副執行長、期許成為溝通橋樑

傳奇名將莊佳佳重返全大運！從金牌選手到國訓副執行長、期許成為溝通橋樑

林安可手感降溫！連10打席沒安打　火腿3：2逆轉西武

林安可手感降溫！連10打席沒安打　火腿3：2逆轉西武

王仁甫當眾放閃季芹　「妳唱歌怎樣都好聽❤」

熱門新聞

李聖裕致命失誤退場後落淚　羅戈「摸頭殺」暖心安慰

李灝宇凌晨先發三壘第8棒迎戰勇士 老虎尋求系列賽首勝

球棒直擊頭部重傷　日職主審轉一般病房仍未清醒

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

全大運最強賽評！羅嘉翎奪金後驚喜現身轉播台、跨界獻處女秀

職業生涯冠軍賽首秀砍14分　劉惠茹說緊張刻意保持「練球心情」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李聖裕致命失誤落淚　羅戈摸頭殺安慰

2李灝宇凌晨先發三壘第8棒迎戰勇士

3遭球棒爆頭　主審轉一般病房仍未清醒

4全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

5羅戈好投又問天！兄弟1比3敗給桃猿

最新新聞

1李灝宇保送點燃反攻！辛奇大讚打線

2開心強碰裕隆　鎖布蘭登戰術楊志豪賣關子

3李灝宇雙保送連3戰上壘

4李灝宇先發優異選求2保送　老虎5：2擊敗勇士

5驚喜掌旗！龔詩雯領軍出席亞沙閉幕

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【開聲音聽超Q】大雪山長鬃山羊寶寶現身　叫聲可愛到融化

長髮男的驕傲！劉子杰首轟就是再見轟　賽後女僕裝受訪笑翻

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

【約定永無法實現】女警母罹癌化療中！　弟弟曝姊「盡心盡力」

【砸到一次就能換了】嫌太小！女友在電視機旁練扯鈴XD

【怒轟女大生】女警母悲曝「修復遺體要花4天」！　未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

巴鈺喪父後首露面　爸罹罕癌病逝「本想捐遺體」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366