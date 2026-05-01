開心冠軍賽碰衛冕軍裕隆　鎖布蘭登戰術楊志豪賣關子打贏再說

▲SBL基隆黑鳶總教練楊志豪。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

第23屆SBL男子超級籃球聯賽總冠軍賽30日點燃戰火，成軍首年即闖入決賽的「最強新兵」凱撒基隆黑鳶，在首戰便展現強大韌性，憑藉著窒息式的開場防守與末節關鍵的三分雨，黑鳶終場以75比66擊敗挑戰4連霸的衛冕軍裕隆，在冠軍戰系列賽拔得頭籌，總教練楊志豪賽後直言，比起輕鬆贏球，他更樂見挑戰三連霸強權，因為「贏裕隆才能提高球員價值」。

談到首戰告捷，黑鳶總教練楊志豪顯得相當興奮。他表示團隊非常喜歡對決裕隆：「第一，他們是三連霸球隊，贏他們比較有挑戰性；第二，球員如果贏下這種對手，個人價值也會提高。」

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針對末節定江山的三分球，楊志豪點名讚賞周儀翔、胡凱翔與朱億宗。「周儀翔是大心臟，而朱億宗本來就是我們埋伏最準的射手。雖然他們年紀較大，但心臟強、經驗足，在第四節這種關鍵時刻，只要守住並展現耐心，贏球機率就會增加。」楊志豪也透露，雖然第二節一度因領先而出現亂流，但及時的暫停與中場提醒，讓球員重新執行賽前策略。

關於如何限制裕隆頭號戰將布蘭登，楊志豪賣關子笑稱這是「爾虞我詐」的冠軍戰心理，「我們確實有策略，但現在不能講，打完系列賽再說，否則寫出來對方就知道了。」

今日砍下最高分的胡凱翔則認為，贏球是團隊默契的展現，「一旦有人被守死，就會有其他人跳出來，這不是一個人的功勞。」胡凱翔也坦言，為了守住布蘭登，球隊早在一兩個月前就開始進行模擬訓練，「我們花了很多心力準備，這場比賽張力很夠，希望接下來能有更多球迷進場支持。」

▲SBL基隆黑鳶冠軍賽G1擊敗裕隆。（圖／中華籃球協會提供）

雖然首戰取得1比0領先，但楊志豪提醒球員切勿掉以輕心。黑鳶陣中的老將群能否持續發揮經驗優勢，守住領先果實，將是接下來系列賽的觀戰重點。