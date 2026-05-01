亞沙運圓滿落幕！沙排龔詩雯驚喜掌旗出席閉幕式　中華隊勇奪1銀4銅

▲2026三亞亞沙運閉幕。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會，於今晚（30日）在亞沙公園舉行閉幕典禮，中華代表團由沙灘排球選手龔詩雯出任掌旗官，也宣告本屆賽事至此拉下帷幕。

中華代表團本屆賽事共獲1銀、4銅，銀牌為男子跳高的葉柏廷，銅牌有女子鉛球吳慈恩、水陸兩項潘子易，以及12人制100與200公尺的男子龍舟隊，成員有吳陳柏、呂恩、李晟溢、林聖儒、徐丞瑋、張宇琛、莊英杰、陳子信、陳子賢、陳宥銘、黃浩宇、簡證嚴、李郡霖以及芦宏昌。

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▲2026三亞亞沙運閉幕。（圖／運動部提供）

閉幕典禮以「青春」、「友誼」、「向前」為主題，因比賽受年輕族群歡迎，也有大量年輕選手參賽，選手透過比賽不斷努力，也在競爭中建立起交情。

同時閉幕典禮命名為「今夜星光燦爛」，表演節目以簡約、安全、精彩為訴求，且以接近音樂派對的形式呈現。

中華代表團共19人出席閉幕典禮，由總領隊王景成帶隊，各國掌旗官由舞台兩側同時進場，龔詩文先持中華奧會會旗就定位後，再轉交大會人員將旗幟移動至舞台中央。

▲2026三亞亞沙運閉幕，沙灘排球選手龔詩雯掌中華奧會會旗進入亞沙運閉幕典禮。（圖／運動部提供）

龔詩雯表示，得知被任命為掌旗官時，心想：「怎麼會選到我當掌旗官？應該還有其他選手適合。」「被選到感覺很驚喜！很開心！」龔詩雯說，會在適當的時候，大力揮舞會旗。龔詩雯談到，在確認自己是掌旗官時，心情就既緊張又期待，畢竟自己以前沒有經驗。

各國運動員全數進場後，由亞洲奧林匹克理事會主席Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani宣佈本屆賽事圓滿落幕，並將會旗交接給下屆主辦國菲律賓，2028年亞沙運預計在宿霧舉行。