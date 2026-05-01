全大運最強賽評！羅嘉翎奪金後驚喜現身轉播台、跨界獻處女秀

▲羅嘉翎動口不動腳，轉播台初體驗展自信。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

跆拳道「國民女友」羅嘉翎，不僅在115年中央全大運跆拳道對打賽事，迎來大運會菜鳥首秀，更在轉播台上獻出生涯首次賽事評論播報。

「滿新鮮、滿好玩的，一開始還是有點緊張，畢竟不像在比賽中那樣，做自己習慣的事，那從賽場之外，可以看到更多不一樣的角度。藉由講評過程中，我自己也在思考，其實我有哪些動作可以去增加，或者講解選手動作時，我自己到時在場上也是可以去做改變。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅嘉翎28日代表輔仁大學，贏得本屆全大運跆拳道對打公開女生組67公斤級金牌後，29日上午先到長庚醫院打PRP治療(高濃度血小板血漿治療)，接著下午到中央大學依仁堂投入全大運轉播服務。她自嘲說治療方面已經習慣，「但還好這次治療是打葡萄糖，至少不會太痠痛，可以正常播報。」

羅嘉翎覺得從轉播台角度，與學生主播王聖雰對談，專注講解比賽，那種感覺跟在觀眾席，偶爾跟教練劉聰達或隊友針對動作，聊個兩三句截然不同，必須一直動口，當主播拋出新的話題或問題，要馬上接下解答。

「我們平常自己跆拳道選手對話當中的一些講法、用語上，可能在講評上的時候，你可能就是要換一個大家比較聽得懂的方式，去跟或許不是那麼認識跆拳道運動的人去解釋，這當中講出來之前，我自己本身就會去思考，怎麼講才可以讓大家更理解。」羅嘉翎很感謝跆拳道界的前輩陳怡安跟莊佳佳，當確認接受台藝大轉播團隊邀請後，羅嘉翎認真做功課，先研究兩位學姊的轉播講解方式，面對鏡頭時的應對進對。

羅嘉翎覺得兩位學姊非常優秀，過去奧運、亞運時都很常受邀擔任轉播或賽評工作，「所以來之前會去看她們如何展現專業與自信那面，我覺得運動員可以多多去嘗試，然後增加我們自己面對鏡頭的能力，平時的談吐跟應對的能力。」

她很慶幸頭一回賽事評論工作，安全下莊，也見證到潘奎安讀秒時刻大逆轉，「這就是比賽好看的地方，真的是不到最後一秒沒辦法分輸贏，選手不到最後一秒都不能放棄，要堅持。」

24歲的羅嘉翎表示不排斥未來退役後，從事相關工作，「如果有機會的話，真的滿有趣的，我對這方面的工作也滿有興趣，而且很希望藉這機會推廣跆拳道運動，讓更多人認識跆拳道，也許沒辦法到現場看比賽，但透過轉播，我們的講解，來幫助他們看得懂跆拳道，喜歡運動。」

羅嘉翎很感謝學生轉播團隊台灣藝術大學提供這次機會，「剛剛也得知這是他們轉播七年的最後一次，這些學生和老師真的很辛苦，很謝謝他們，從早到晚跟著我們的賽程，為我們運動賽事轉播，傳遞給更多不一樣的人，推廣運動。」