傳奇名將莊佳佳重返全大運！從金牌選手到國訓副執行長、期許成為溝通橋樑

▲莊佳佳（右）全大運場邊助陣，接任國訓副執行長扮溝通橋樑。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

昔日跆拳道名將莊佳佳，回到熟悉的跆拳道場，中央全大運依仁堂現場教練和裁判都熱烈歡迎她，她這次全國大專校院運動會，主要以萬能科大跆拳道隊指導教練身分協助選手，而作為新任國訓中心副執行長，也把握機會與培訓隊教練、選訓委員以及基層教練跟裁判們交流。

「一切都很剛好，我在萬能科大兼課，然後他們沒有校隊也沒有社團，只是因為全大運在桃園中央大學，學校希望我幫忙指導一下，也讓學生有機會參與。」莊佳佳不好意思揮手解釋，由於受邀擔任國訓中心副執行長，所以後來沒太多時間幫忙學生訓練。

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她表示這次到全大運，已經先報告執行長趙士強，「除了到場關心亞運培訓隊選手，也因為原本萬能的學生，當初報名，我是掛帶隊教練，選手一時找不到教練來幫他們指導，所以還是由我下來幫他們。」

莊佳佳指出一般組採用傳統護具，但帶的學生主要都接觸電子護具訓練，所以還是有些動作打法比較難適應，「但他們都很盡力了，訓練過程都非常投入。」

36歲的莊佳佳為里約奧運國手，世錦賽、世大運、亞錦賽金牌名將，退役後曾一度擔任桃園市體育局長，今年四月接任國訓中心副執行長。

▲莊佳佳全大運場邊助陣，接任國訓副執行長扮溝通橋樑。（圖／全大運辦公室提供）

「國訓對我來說非常熟悉，畢竟2009年到2017年一直在那邊擔任選手，但在我離開後短短這幾年，環境變化很大，設備、場館、餐廳或宿舍都全面提升，這部分大家都非常有感。」莊佳佳覺得工作性質，與桃園市體育局任內非常相似，只是服務對象非常不一樣，「現在就是協助頂尖運動員和團隊，對每個項目都要去了解，盡量去幫助他們，優化整體訓練過程。」

她笑說過去許多一同訓練的國家隊好朋友，至今還堅持在運動員舞台，當然有的也轉任教練，「像是(李)智凱、(陳)念琴，還有(林)郁婷，我們都還有過一塊訓練練習，所以都還很熟悉。」

莊佳佳期許希望藉由自己這樣的角色，擔任選手、教練與行政人員的橋樑，「我們一起變好，然後不論哪個環節或層級的問題，就盡量去解決，幫助選手跟教練們。」