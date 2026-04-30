羅戈7局好投又問天！援護率排名倒數　兄弟僅1安1比3敗給桃猿

記者王真魚／台北報導

中信兄弟30日交手樂天桃猿，先發投手羅戈繳出7局失3分（2責失）的優質內容，卻苦等不到火力支援，加上守備出現瑕疵，終場以1比3吞敗。攤開數據，羅戈本季得分援護率僅1.25，在各隊先發投手中敬陪末座，讓他的好投屢屢化為無奈。

兄弟打線此役全場僅敲出1支安打，唯一得分出現在2局下。當時靠四死球攻佔一、二壘，高宇杰在兩出局後擊出適時安打先馳得點，不過岳東華隨後嘗試攻占三壘遭觸殺，攻勢就此中斷。

樂天則在4局上展開反攻。陳晨威敲安上壘後展現腳程，連續盜壘推進至三壘，林智平擊出德州安打扳平比數。隨後劉子杰內野安打延續攻勢，李勛傑右外野滾地安打形成關鍵打點，過程中外野手李聖裕守備出現失誤，讓樂天單局灌進3分、逆轉戰局。

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羅戈此役主投7局用94球，被敲6安、送出5次三振，僅失3分，已是本季第5場優質先發，但在打線僅拿1分支援的情況下，仍吞下本季第4敗，援護率1.25，全聯盟倒數第3。

兄弟本季團隊優質先發已累積13場，高居聯盟第一，戰績卻未能同步反映，凸顯火力支援不足的問題。

樂天此役由本土先發曾家輝應戰，主投5局僅被敲1安、失1分，送出4次三振，拿下暌違566天的生涯第2勝，也是個人首場先發勝。

此外，兄弟外野手詹子賢在5局下擊出自打球擊中腳踝，6局上退場治療，球團表示已送醫檢查，狀況仍待進一步確認。





▲羅戈先發7局失3分繳優質內容，無奈打線僅1安支援吞敗。（圖／中信兄弟提供）