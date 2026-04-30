胡凱翔轟21分路易斯繳雙十　黑鳶擊敗衛冕軍裕隆、冠軍戰系列賽拔頭籌

▲2026年SBL冠軍賽G1，基隆黑鳶擊敗裕隆。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

第23屆SBL男子超級籃球聯賽總冠軍賽今日（30日）於板橋體育館點燃戰火。由挑戰4連霸的傳統衛冕軍裕隆隊，對決成軍第一年就勇闖冠軍戰的超級黑馬凱撒基隆黑鳶。黑鳶開賽即展現強大的窒息式防守，並靠著胡凱翔與洋將路易斯（Wendell Lewis）穩定發揮，最終以75比66擊敗老牌勁旅裕隆，在5戰3勝制的系列賽中率先拔得頭籌。

首度站上決賽舞台的凱撒基隆黑鳶，開賽完全不見青澀，在周儀翔單節6分的領軍下，發動一波16比2的瘋狂猛攻，給了衛冕軍裕隆一記下馬威。反觀裕隆隊首節進攻端嚴重當機，整節僅有洋將布蘭登（Brandon Moss）一人分數開張，其餘球員全數交白卷，首節打完黑鳶以19比4遙遙領先。

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▲2026年SBL冠軍賽G1，基隆黑鳶周儀翔、胡凱翔。（圖／中華籃球協會提供）

進入次節，裕隆重整旗鼓回敬10比0攻勢，一度追到14比19，關鍵時刻黑鳶胡凱翔與路易斯聯手搶分，然而裕隆在此節回敬一波21比10的攻勢，半場結束時追成24比29，讓比賽重回懸念。

易籃後，朱億宗與裕隆東方譯慷互飆外線，胡凱翔隨後再度開火，朱億宗隨後手起刀落再進三分彈，幫助黑鳶重新奪回雙位數領先，裕隆則由高承恩挺身而出，配合布蘭登一次震撼全場的快攻飛身雙手灌籃，林明毅隨後也加入搶分行列將分差持續縮小，裕隆追到40比49。

▲2026年SBL冠軍賽G1，基隆黑鳶朱億宗。（圖／中華籃球協會提供）



▲2026年SBL冠軍賽G1，基隆黑鳶朱億宗。（圖／中華籃球協會提供）

末節決勝時刻，裕隆乘勝追擊一度追到僅剩3分差，布蘭登又內外開火連拿5分，幫助球隊將比分追成58比58平手，接著林明毅投進關鍵三分球，裕隆在此戰首度取得領先，板凳席氣氛瞬間沸騰。

▲2026年SBL冠軍賽G1，裕隆布蘭登。（圖／中華籃球協會提供）

然而，黑鳶在關鍵時刻展現老將價值，周儀翔與朱億宗接力在外線轟炸籃框，幫助黑鳶奪回主導權，末段胡凱翔上籃得手，徹底讓勝負失去懸念，終場基隆黑鳶就以75比66擊敗裕隆，收下隊史冠軍賽首勝。

▲2026年SBL冠軍賽G1，基隆黑鳶周儀翔。（圖／中華籃球協會提供）

基隆黑鳶此役共有4人得分雙位數，胡凱翔展現得分箭頭本色，16投8中轟下全隊最高21分；路易斯繳出18分17籃板的大型雙十成績；周儀翔貢獻13分13籃板；老將朱億宗則展現三分球6投4中的高效率，挹注12分。裕隆隊方面，洋將布蘭登火力全開，轟下全場最高的30分外帶18籃板。林明毅與高承恩皆拿下11分。