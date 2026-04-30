劉惠茹開火壓制前東家、國泰5人上雙　WSBL冠軍賽G1轟退中華電信

▲WSBL冠軍賽G1，國泰女籃以66比52擊敗中華電信，系列賽取得1比0領先。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

第21屆WSBL女子超級籃球聯賽總冠軍賽今日（30日）於板橋體育館正式點燃戰火。由挑戰16連霸的衛冕軍國泰人壽，對決睽違7年重返最後決賽的中華電信。國泰開賽便展現志在必得的氣勢，終場在5人得分雙位數的均衡火力下，以66比52輕取中華電信，順利拿下G1勝利，在5戰3勝制的系列賽中拔得頭籌。

開賽國泰劉惠茹隨即命中三分球幫助球隊率先破蛋，隨後又攜手羅蘋內外聯手發難，幫助國泰打出一波18比6的猛烈開局。電信在中段才逐漸找回節奏，靠著潘姿吟在首節結束前1分22秒飆進三分球，將分差追至個位數。

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▲WSBL冠軍賽G1，國泰女籃劉惠茹。（圖／中華籃球協會提供）

進入次節，電信射手林玉書手感發燙，單節飆進3顆三分球，一度帶領電信將比分縮小至僅3分，然而電信在關鍵時刻發生兩次失誤，讓國泰逮到機會再度拉開分差，上半場結束國泰以38比26維持兩位數領先。

▲WSBL冠軍賽G1，中華電信林玉書。（圖／中華籃球協會提供）

易籃後，國泰洋將謝爾比（Shelby Cheslek）與年輕中鋒蕭豫玟在籃下組成禁區長城，兩人頻頻連線取分，率隊打出一波14比6的攻勢，將領先優勢擴大至20分之多，儘管電信王游乙文與林玉書奮力追分，三節結束電信仍以41比56落後。

▲WSBL冠軍賽G1，國泰女籃謝爾比準備罰球。（圖／中華籃球協會提供）

末節電信開局展現韌性，打出8比4的回擊，逼得國泰喊出暫停。關鍵時刻國泰老將黃鈴娟展現價值，外線命中三分球穩定軍心，隨後電信再度發生失誤，蕭豫玟抄截後快攻上籃放進兩分鎖定勝局，終場國泰就以14分之差拔得頭籌。

▲WSBL冠軍賽G1，中華電信王游乙文。（圖／中華籃球協會提供）

國泰此役團隊表現出色，共有5人得分達到雙位數，洋將謝爾比貢獻15分13籃板的「雙十」表現，劉惠茹砍進3顆三分球拿下次高的14分，羅蘋與黃鈴娟各得10分，年輕中鋒蕭豫玟，全場狂抓18記籃板並挹注10分。

反觀中華電信，得分重心集中在林玉書身上，她全場10投5中、含三分球8投4中攻下全隊最高14分。意外的是，電信例行賽得分王奧許莉（Brown Oshlynn Sharee）此役遭到國泰嚴防，上陣不到21分鐘僅拿5分8籃板，未能發揮過往的得分爆發力，王游乙文則貢獻7分。