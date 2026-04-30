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2026年湯姆斯盃8強抽籤結果出爐！中華男團1日下午與印度爭四強

▲湯姆斯盃中華男團代表隊。（圖／中華羽協提供）

▲湯姆斯盃中華男團代表隊。（圖／中華羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年湯普斯盃世界羽球男子團體錦標賽小組賽已經全數結束，中華男團30日凌晨擊敗地主丹麥，以分組第一晉級8強，而稍早抽籤結果出爐，8強賽對手確定是由印度男團。

中華男團本屆陣中有周天成、林俊易、戚又仁、李佳豪，以及雙打的王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、楊博涵、劉廣珩，今年在湯姆斯盃名列為第3種子，與瑞典、韓國、丹麥同組。

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中華男團在小組賽首戰先輕鬆擊敗瑞典，接下來面對韓國在率先聽牌卻遭到逆轉，最終以2比3遺憾落敗，最終戰碰上地主丹麥男團，前四點打完戰成2比2平手，擔任第五點單打的戚又仁經歷3局苦戰，擊敗對手，也幫助中華男籃收下勝利，比較得失局後壓過丹麥並淘汰韓國，以分組第1晉級。

而稍早抽籤結果出爐，中華男團8強賽將碰上印度隊，賽事將於台灣時間5月1日下午16點開打，而挑戰衛冕的中國將對上馬來西亞，日本將對決爆冷扳倒印尼晉級的法國男團，地主丹麥則是會碰上泰國。

印度男團這次在單打部分由世界排名11的好手森（Lakshya Sen）第4名、亞錦賽銀牌A.謝提（Ayush Shetty），還有目前世排第4的男雙蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／C.謝提（Chirag Shetty）。

關鍵字： 湯普斯盃中華男團羽球8強賽印度

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