今凌晨拼先發！ 李灝宇加強訓練游擊畫面曝光

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎近期面臨嚴重的內野傷兵潮，球隊游擊防區拉起警報；在人手短缺的窘境下，總教練辛奇（A.J. Hinch）點名台灣重砲李灝宇為最適合支援游擊的備案人選，老虎隨隊記者今日也在社群平台分享李灝宇進行游擊特守的影片。

老虎近日陸續將投手麥斯（Casey Mize）與游擊手巴耶茲（Javier Báez）放入傷兵名單，兩人皆是在對戰亞特蘭大勇士時受傷。

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主帥辛奇指出，麥斯的右側腹股溝拉傷已算是「最樂觀的消息」，而巴耶茲則因滑壘扭傷右腳踝，短期內無法出賽，復出時間表仍未明朗。

雪上加霜的是，原先能支援內野多個守備位置的麥金斯特里（Zach McKinstry）也因髖部與腹部發炎持續復健中。

Hao-Yu Lee is the #Tigers' backup shortstop.



A.J. Hinch: "It's not an ideal situation right now, but to field ground balls and throw it across the field, we can put a couple of different guys there. I would say Lee is probably best positioned to do it, if needed." pic.twitter.com/OKKKszOv8F — Evan Petzold (@EvanPetzold) April 29, 2026

辛奇表示，麥金斯特里雖已開始實戰打擊練習，最快本週末就能展開復健賽，但他至少需要打3場以上的復健賽，距離重返大聯盟至少還需一週的時間，球團不會為了眼前的戰力缺口而強行加速他的回歸。

在巴耶茲與麥金斯特里同時缺陣下，陣中新秀麥戈尼格爾（Kevin McGonigle）成為大聯盟現役名單，甚至是40人名單中僅存的唯一一位正規游擊手；面對此一狀況，辛奇坦言：「這目前的確不是個理想的狀況。」

不過談到游擊防區的緊急備案，辛奇明確表示：「若只是要處理滾地球並完成傳球，我們其實可以安排幾名不同的球員來嘗試。但我會說，如果有需要的話，李灝宇可能是最適合去做這件事的人選。」

辛奇的調度藍圖也印證在賽前的訓練中，老虎隨隊記者Evan Petzold今日在社群平台X發布了一段李灝宇在游擊區進行特守的影片，並在內文中直言：「李灝宇是老虎隊的替補游擊手。」