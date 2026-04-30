20天前才與洋基結束合作關係！柯瓦隆今又回鍋加盟

▲柯瓦隆回鍋加盟洋基工程。（圖／洋基工程提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG職籃新軍洋基工程30日）式宣布，與陣中烏克蘭籍前鋒柯瓦隆（Artem Kovalov）達成合作共識，柯瓦隆將在剩餘賽事中持續披上洋基工程戰袍，與隊友並肩作戰。球團表示，考量到烏克蘭當前動盪的國際情勢，球隊不僅提供場上的發揮舞台，更主動協助解決生活與住宿需求，希望這名烏克蘭好手能投入後續賽事，持續與團隊並肩作戰。

洋基工程球團曾於本月10日初步表示雙方不再續行合作，但在經過深度溝通與審慎評估後，雙方關係出現轉折，由於目前國際情勢導致柯瓦隆短期內返國不易，洋基工程球團展主動提供住宿及各項生活協助，幫助他維持穩定的訓練節奏。

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柯瓦隆表示：「很感謝洋基工程球團這段時間給我的支持與協助，讓我能夠在異地感受到安心與照顧。對我來說，能夠繼續和熟悉的隊友一起努力、一起完成這個旅程是很重要的事情。我會全力以赴，幫助球隊拿下更多勝利。」

日前柯瓦隆其實已經在場上證明過自己的價值，3月初面對台鋼獵鷹，他單場繳出24分11籃板3助攻的優異成績，關鍵第3節，他更是6投6中的百分之百命中率狂轟12分，成為奠定勝局的頭號功臣，憑藉這場代表作，他也獲選為聯盟第20週單週最佳球員。

總經理錢韋成表示，球團除了重視場上的專業表現，也關心球員生活等各方面需求，希望提供更多層面的協助，幫助球員安心投入賽事。球團始終相信，團隊精神不僅展現在球場上，更建立在彼此理解、信任與支持之上。期待柯瓦隆能夠持續發揮個人優勢，為團隊挹注更多穩定能量。