火箭G5強韌續命！美記說若能逼出搶七杜蘭特將有望復出

▲休士頓火箭當家球星杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

休士頓火箭隊30日在季後賽首輪生死戰中展現頑強韌性，以99比93擊敗試圖在主場關門的洛杉磯湖人。火箭在系列賽陷入0比3絕境後連追兩場，目前追至2比3。除了場上的激戰，外界最關注的莫過於受傷缺陣的一哥杜蘭特（Kevin Durant）何時能歸隊。《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）指出，若火箭能將戰線延長至最終的「搶七大戰」，杜蘭特將有機會重披戰袍。

本季志在奪冠的火箭隊，在季後賽開打前的隊內訓練遭遇重創，杜蘭特因不慎與隊友相撞導致左腳踝受傷，被迫缺席系列賽首戰，雖然他在第二戰強行復出並攻下23分，但下半場僅得3分，且全場發生生涯新高的9次失誤，移動能力顯然未達比賽水準，隨後再度進入傷兵名單。

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查拉尼亞在《NBA TODAY》節目中詳細解釋了KD傷勢細節，他指出「杜蘭特遭遇的是左腳踝骨挫傷加扭傷，這類傷勢在例行賽通常需要2到3週的恢復期。目前他的腳踝仍有僵硬感與腫脹，嚴重限制了在場上的移動力。」這也解釋了為何火箭教練團決定在關鍵的G5持續讓其休戰，改由年輕核心領軍。

對於杜蘭特的復出時機，查拉尼亞也給出明確的時間：「如果火箭挺過G5，在G6回到休士頓，並成功將系列賽拖入第七戰，那將是杜蘭特復出的潛在窗口期。」