槓上李政厚又噴小熊捕手死胖子！ 道奇拉辛4月脫序行徑一次看

▲拉辛（Dalton Rushing）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）開季至今雖繳出令人驚豔的打擊成績，但場上的脫序行徑與火爆脾氣卻讓他聲名大噪；僅僅在4月份，他就已經與多支球隊發生衝突，儼然成為全聯盟各隊的「麻煩製造者」。

身為當家捕手史密斯（Will Smith）的替補，拉辛並非每日先發，但只要他一踏上球場，似乎總能製造出搶占新聞頭條的風波；若情況持續惡化，道奇球團恐將面臨必須介入處理的壓力，以下為今年4月拉辛所引發的連串爭議事件：

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4月18日：暗指洛磯打者作弊

在道奇以3比4不敵科羅拉多洛磯的比賽後，拉辛發表了極具爭議的言論，暗指對手有作弊嫌疑。

他受訪時表示：「很奇怪的是，有幾個打者像往常一樣站上打擊區，卻對投出的第一球就毫不猶豫的揮棒，這有點可疑，算了，我忍了。」儘管他事後試圖緩頰，表示自己應該要有更好的配球引導，但這番言論已在聯盟引發軒然大波。

4月21日：對李政厚爆粗口



本季對戰舊金山巨人的首場比賽中，巨人隊外野手李政厚在滑回本壘時不慎受傷，然而轉播鏡頭卻捕捉到，拉辛在離開時，疑似對著該方向飆罵了「F開頭」的三字經。

4月23日：遭球吻後以「殺人滑壘」報復



在與李政厚發生風波的兩天後，巨人隊先發投手韋伯（Logan Webb）對拉辛（Dalton Rushing）投出了一記被視為帶有報復意味的觸身球。

上壘後的拉辛在雙殺守備的局面下，刻意朝著進佔二壘的阿達梅斯（Willy Adames）進行了極度危險的破壞性滑壘作為回擊。

賽後，巨人隊的阿拉斯（Luis Arraez）嚴厲譴責了此行為，直言：「這不是好的棒球表現，動作也非常不乾淨。」

4月26日：辱罵小熊捕手阿馬亞（Miguel Amaya）



當芝加哥小熊的捕手阿馬亞嘗試盜上二壘時，攝影機再次捕捉到傳球後的拉辛脫口辱罵對方是「死胖子」，並再次附帶F開頭的髒話。

幾天後，當時站在打擊區的小熊隊球員霍納（Nico Hoerner）受訪時坦言，對於自己當下沒有挺身而出感到後悔：「我當時真的應該要上前質問他的，老實說，我當下完全被他的舉動嚇到了。」

4月28日：無視規定，因違反計時器遭三振



在對陣邁阿密馬林魚的比賽中，拉辛在打擊時試圖喊暫停，但在主審未獲准的情況下，他因違反投球計時器規定而直接被宣告三振出局，為他充滿爭議的4月份再添一筆紀錄。