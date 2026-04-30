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哈登達4000分里程碑、施洛德末節扮功臣　騎士天王山逆轉3比2聽牌

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭騎士哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025-2026賽季NBA季後賽首輪系列賽戰克里夫蘭騎士今回到主場迎戰多倫多暴龍，儘管暴龍在上半場一度取得12分領先，且騎士球星米歇爾（Donovan Mitchell）手感欠佳，但憑藉哈登（James Harden）達成生涯里程碑的穩定表現，加上施洛德（Dennis Schroder）末節挺身而出，騎士終場以125比120逆轉戰勝暴龍，系列賽總比分取得3比2聽牌優勢。

開賽後暴龍展現強大進攻欲，巴瑞特（RJ Barrett）與華特（Ja'Kobe Walter）接連命中外線，暴龍一度取得22比10領先，不過士隨後靠著哈登組織攻勢回敬11比0追近，然而暴龍次節火力爆發單節轟下40分，半場結束騎士以67比74落後，但暴龍主將英格雷（Brandon Ingram）卻因右腳後根傷退，隨後球團也宣布他此役將不會再回歸。

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進入下半場，暴龍一度擴大優勢至12分，但騎士在第三節末段由施洛德發起反擊，打出一波13比0的高潮將戰局反超。決勝第四節，施洛德再度挺身而出在末節中段連拿5分，隨後中鋒艾倫（Jarrett Allen）也加入搶分行列，一口氣幫助騎士取得11分領先，然而暴龍還是沒有輕言放棄，莫瑞-博伊爾斯（Collin Murray-Boyles）兩度在籃下得手，一度又追到僅剩4分差距。

▲克里夫蘭騎士施洛德（Dennis Schroder）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭騎士施洛德（Dennis Schroder）。（圖／達志影像／美聯社）

眼看球隊遭後來居上，哈登罰球穩住局面，莫布利（Evan Mobley）抓下防守籃板要到犯規，最後兩罰卻沒能把握，只是最後巴瑞特在讀秒階段發生踩線失誤，暴龍逆轉夢碎，騎士也以5分之差驚險在天王山之戰奪下勝利。

哈登全場貢獻23分9籃板5助攻，正負值+10為全隊先發最高，比賽中達成季後賽生涯4000分紀錄，成為NBA史上第12位達成此成就的球員，莫布利也貢獻23分9籃板，而米歇爾雖然僅得19分且效率不高，但今日賽後也升至騎士隊史季後賽得分榜第6位。施洛德則替補出發挹注19分。

暴龍方面，巴瑞特轟下25分是全隊最高，華特砍進6顆三分球拿20分，巴恩斯（Scottie Barnes）繳出17分11助攻。

關鍵字： 騎士暴龍NBA季後賽哈登施洛德

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