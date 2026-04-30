捍衛裁判權威！籃協嚴譴SBL場邊辱罵行為　冠軍賽今開打將加派保全進駐

▲SBL冠軍戰系列賽30日晚間將於板橋體育館開打。（圖／中華籃球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

隨著SBL與WSBL總冠軍系列賽即將於30日晚間開打，中華民國籃球協會近日針對聯賽期間出現的場邊失序行為發出正式聲明。籃協指出，近期SBL賽事中發生場邊人士叫囂、辱罵裁判的情況，相關行為已對比賽秩序與裁判執法環境造成干擾。為維護賽事公平性與場上安全，協會決定自即日起，在SBL總冠軍賽期間加派保全人員進駐賽場。

籃協說明，此次引發爭議的場邊人士，身分為目前正接受處分、處於停權狀態的教練團成員之一。協會強調，維持比賽場上秩序與清淨環境，是籃協責無旁貸的責任，任何脫序言行皆不應被容許，尤其發生在高張力的季後賽與總冠軍賽階段，更需嚴正以對。

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針對相關狀況，籃協宣布在總冠軍賽期間，將於比賽場館加派保全人力，重點在於保護執法裁判的人身安全，並確保比賽能在公平、理性的環境下進行。此舉不僅是因應近期事件，也被視為對裁判專業與權威的制度性支持。

籃協進一步指出，若場邊人士的脫序行為已造成裁判心生畏懼，相關情節可能涉及刑法中恐嚇等刑責。協會將尊重並支持受辱裁判依法提告的權利，並承諾提供比賽影片、裁判報告書以及證人陳述，作為檢警單位調查時的重要參考資料，以實際行動維護籃球界的公平與清淨。

籃協強調，SBL裁判皆為持有A級裁判證照、且具備豐富執法經驗的專業人士，其判決應受到基本尊重，不容外界任意質疑或污衊。協會表態將與裁判站在同一陣線，對任何不法或不當行為採取零容忍態度。

同時，若經查證，涉事場邊人士具備球隊職員或中華民國籃球協會會員身分，籃協將儘速召開紀律委員會，依相關規定從嚴處分，以正視聽並杜絕類似情況再度發生。

本季SBL與WSBL總冠軍系列賽同步登場，SBL由傳統勁旅裕隆隊對決成軍首季即闖進冠軍賽的基隆黑鳶隊；WSBL方面，則由國泰女籃迎戰中華電信女籃，賽事話題性與關注度皆達高峰。