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菅野智之5.1局無失分奪第3勝！ 古德曼雙響砲洛磯13比2血洗紅人

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯日籍投手菅野智之30日在作客辛辛那堤紅人的比賽中掛帥先發，繳出5.1局無失分的優質表現，加上隊友古德曼（Hunter Goodman）連續兩打席開轟的兇猛火力，洛磯終場以13比2大勝紅人，菅野智之順利收下本季第3勝。

回顧菅野智之近期的表現，除了4月18日對戰道奇曾單場失掉5分外，其餘先發登板皆能將失分控制在2分以內，展現出極佳的壓制力與穩定感。

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在休息6天後，菅野智之今日再度登板，全場運用精湛的速差搭配，主投5.1局用了91球，僅被敲出4支安打，投出2次三振與3次保送，力保不失分。

洛磯打線在首局就給予先發投手強大的火力支援，面對紅人先發威廉森（Brandon Williamson）開局不穩，靠著安打與2次四壞球保送攻佔2出局滿壘的得分大好機會。

隨後第6棒蘇利文（Brett Sullivan）把握得點圈機會，一棒掃出右外野方向3分打點三壘安打，幫助球隊先馳得點，這也為菅野智之在首局就打下巨大的定心丸。

握有領先優勢的菅野智之在2局下面臨考驗，他在滿球數時因違反投球時鐘規定，保送了第5棒洛爾（Nathaniel Lowe），接著又遭第6棒史提爾（Spencer Steer）敲出左外野平飛安打，一度面臨無人出局一、二壘有人的危機。

但他展現老將價值，臨危不亂連續讓3名打者擊出外野飛球出局，成功化解失分危機。

洛磯攻勢並未停歇，第5棒卡斯楚（Willi Castro）在3局上壘上有兩名跑者時，敲出左中外野方向的帶有打點二壘安打擴大領先；第5局重砲手古德曼轟出左中外野方向的陽春砲，將比數拉開至5比0，徹底掌握比賽主導權。

比賽進行到6局下，菅野智之被麥克連（Matt McLain）敲出右外野安打、保送迪拉克魯茲（Elly De La Cruz），再度遭遇今日第二次的無人出局一、二壘危機。

讓史都華（Sal Stewart）擊出右外野飛球出局後，教練團決定換投；接手的第二任投手柏納迪諾（Brennan Bernardino）成功踩住煞車穩穩解決打者，力保該局不失分。

7局上，手感火熱的古德曼在一壘有跑者的情況下再度炸裂，擊出兩分砲，達成連續兩打席開轟的壯舉；隨後第7棒卡羅斯（Kyle Karros）也補上高飛犧牲打，單局再添3分。

9局上洛磯更從紅人換上的「野手登板」客串投手手中狂灌5分，儘管9局下洛磯隊失掉2分，但最終仍以13比2血洗紅人；菅野智之在奪下本場勝投後，本季個人成績來到出賽6場、3勝1敗，防禦率也下修至亮眼的2.84。

關鍵字： 菅野智之洛磯MLB棒球

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