村上宗隆首度對決！菊池雄星「左肩緊繃」傷退　白襪延長賽再見勝

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆30日於主場迎戰洛杉磯天使的比賽中，雖然2打數無安打，但展現絕佳選球眼選到了3次四壞球保送，目前打擊率為2成36；白襪最終在延長賽第10局的激烈交鋒中，以3比2氣走天使，笑納3連勝。

本場比賽天使派出的先發投手，正是同樣來自日本的菊池雄星，這也是村上宗隆轉戰大聯盟後，首度與日本同鄉投手展開對決。

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備受球迷矚目的「日本內戰」在首局一人出局、一壘有人時上演，面對球數2好2壞，村上相中菊池一顆正中偏低、時速95.6英里的四縫線速球，以55度的擊球仰角將球推向反方向，可惜最終遭到接殺，形成左外野飛球出局。

兩人原先預計在第3局迎來第二次交手，不料菊池雄星在該局熱身試投1球後，便向休息區示意身體出現異狀；天使教練團與防護員隨即上前關切，經過投手丘上的短暫交談後，決定讓他提前退場休息，球團後續也對外宣布，菊池的傷勢為「左肩緊繃」。

白襪隊在先馳得點取得1分領先後，第3局無人出局、一壘有人時，村上宗隆選到了四壞球保送；第6局他再次靠著保送上壘，並藉由隊友的安打一口氣推進至三壘。

來到8局下半，白襪以1比2落後，村上作為首名打者上陣，面對天使第5任右投澤法強（Ryan Zeferjahn），在2好2壞後，村上被一顆內角膝蓋附近、時速85.3英里的橫掃球欺騙，揮棒落空吞下三振。

進入延長賽第10局，在2比2平手、無人出局一、二壘有人的大好得分機會下，村上宗隆連看四顆壞球再度獲得保送，擠成滿壘。

在一人出局後，蒙哥馬利（Colson Montgomery）一棒掃出中外野平飛安打，一棒定江山，幫助白襪3比2奪下勝利。