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2026年優霸盃8強抽籤結果出爐！中華女團1日凌晨強碰韓國

▲2026年優霸盃中華女團代表隊。（圖／中華羽球協會提供）

▲2026年優霸盃中華女團代表隊。（圖／中華羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年優霸盃世界羽球女子團體錦標賽小組賽已經全數結束，中華女團最終以分組第二晉級8強，稍早抽籤結果出爐，8強賽對手確定是由世界球后安洗瑩率領的韓國女團。

中華女團本屆陣中有邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸，以及雙打的謝沛珊、洪恩慈、許尹鏸、林芝昀、許雅晴、宋祐媗，今年在優霸盃名列為第4種子，與印尼、加拿大、澳洲同組。

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中華女團首戰以5比0輕取澳洲，接下來面對加拿大殺到第5點才以3比2勝出，但碰上同樣2連勝的印尼女團，第一點女單邱品蒨出師不利，但靠著女雙謝沛珊／洪恩慈扳平戰局，第三點女單林湘緹提拍上陣激戰2局勝出，助隊以2比1聽牌，然而第四點女雙許尹鏸／林芝昀先盛後衰遭逆轉，第五點黃宥薰雖然先下一城，接下來卻遭對手連趕2局，中華女團最終以2比3不敵印尼，以分組第二晉級8強。

而稍早抽籤結果出爐，中華女團8強賽將碰上由世界球后安洗瑩領隊的韓國隊，賽事將於台灣時間5月1日凌晨開打，而挑戰衛冕的中國女團將對上睽違16強再闖8強的馬來西亞，日本將對決泰國，印尼則是會碰上地主丹麥。

關鍵字： 優霸盃中華女團韓國隊羽球賽事8強

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