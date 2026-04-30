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戚又仁激戰3局守下決勝第五點　湯姆斯盃中華男團搶下分組第一

▲湯姆斯盃中華男團代表隊。（圖／中華羽協提供）

▲湯姆斯盃中華男團代表隊。（圖／中華羽協提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年湯姆斯盃世界男子羽球團體錦標賽小組賽最終日在台灣時間30日凌晨登場，中華男團今碰上地主丹麥男團，雙方在前四點打得難分難解，中華隊雖然在周天成、林俊易兩點男單都落敗，但靠著男雙王齊麟／邱相榤、楊博軒／劉廣珩拿下兩點，逼出決勝第5點男單，而身負重任的戚又仁再經歷3局苦戰，最終拿下勝利，也幫助台灣以3比2擊敗丹麥，以分組第一晉級8強。

中華男團上屆在湯姆斯盃拿下銅牌締造歷史最佳成績，這屆以第三種子之姿出戰，然而雖然中華男團在首戰就輕鬆以5比0扳倒瑞典，然而接下來面對韓國，雖然兩點男單都獲勝，但兩點男雙卻都落敗，最後決勝男單李佳豪在苦戰三局後也失守，中華男團最終以2比3輸韓國。中華隊小組賽最後一戰對上地主丹麥，丹麥雖然少了前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）但仍是一支強勁的隊伍。

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打頭陣的男單一哥周天成以14比21、21比13、15：比21不敵丹麥一哥，不過第2點男雙王齊麟／邱相榤則以21：7、22：20力倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加（Mads Vestergaard），幫助中華男團追成1比1平手。

▲湯姆斯盃中華男團代表隊周天成。（圖／翻攝自BWF官網）

▲湯姆斯盃中華男團代表隊周天成。（圖／翻攝自BWF官網）

▲湯姆斯盃中華男團代表隊王齊麟／邱相榤。（圖／翻攝自BWF官網）

▲湯姆斯盃中華男團代表隊王齊麟／邱相榤。（圖／翻攝自BWF官網）

中華隊第三點男單排出「左手重砲」林俊易，這也是他本屆首度在湯姆斯盃出戰，但面對丹麥選手約翰尼森（Magnus Johannesen），林俊易苦戰三局仍以17比21、21比16、19比21落敗，也讓丹麥以2比1率先聽牌。

關鍵第四點由楊博軒／劉廣珩搭檔上陣，面對強敵丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／克里斯蒂安森（Mathias Christiansen），中華男雙最終以24比22、21比17直落二奪勝，再度幫助球隊追平，也逼出第五點男單來決勝。

而戚又仁這次壓軸登場，面對丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），戚又仁首局很快就以21：11拿下，然而第2局她卻以9：21丟掉，決勝局雙方從開賽就打得難分難解，戚又仁雖然錯失3個賽末點，但也成功化解對手5個，兩人激戰到25比25，對手猶豫出拍先掛網，再度讓戚又仁搶到賽末點，霍爾姆最後在進攻時又掛網，也讓戚又仁最終就以27比25收下勝利。

▲戚又仁。（圖／中華羽協提供）

▲戚又仁。（圖／中華羽協提供）

而小組賽台灣與丹麥、韓國雖然都是2勝1敗，但比較得失局之後，中華男團成功以C組以分組第一晉級8強，今天下午將會進行抽籤，對手將是印度、馬來西亞、法國等分組第二的球隊。

關鍵字： 湯姆斯盃中華男團羽球丹麥晉級

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