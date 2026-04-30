條紋軍第4位波多黎各籍先發！洋基大物初登板　主帥預言：生涯會很漫長

▲Elmer Rodríguez。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基22歲大物投手羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）30日迎來大聯盟初登板，雖然沒有完全展現出球團所期待的精準控球，但他展現克服緊張情緒與化解壘上危機的能力，可惜最終洋基仍以0比3遭到完封。

被MLB Pipeline評為洋基隊農場第3號、全大聯盟第72號新秀的羅德里奎茲，前4局成功壓制遊騎兵打線，讓對手在計分板上掛零。

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然而到了第5局，他在無人出局時遭遇滿壘危機，隨後被榮格（Josh Jung）敲出一支左外野方向兩分打點安打，也因此被換下場。

升上大聯盟前，羅德里奎茲在3A的4次先發中控球十分犀利，繳出1勝2敗、防禦率1.27的優異成績，21.1局中出現7次保送；不過在初登板這天，他單場就送出4次保送，其中有2次集中在第一局。

根據官網紀錄，羅德里奎茲是2008年賽季以來，第3位在22歲或更低年齡迎來初登板的洋基先發投手，加入了賈西亞（Deivi García，2020年）和塞維里諾（Luis Severino，2015年）的行列。

在他前天得知即將升上大聯盟的消息後，家人們便立刻從波多黎各飛抵現場見證這一刻；同時羅德里奎茲也是洋基隊史第4位掛帥先發的波多黎各籍投手。

對於子弟兵的表現，洋基總教練布恩（Aaron Boone）在賽前就給予高度評價：「我認為這個孩子會在這個聯盟中，擁有身為先發投手的漫長職業生涯；他擁有所需的全部武器，不但有一個龐大的武器庫，更具備與之匹配的頂級球威。」

布恩也指出，羅德里奎茲預計會繼續留在先發輪值當中，直到陣中主力左投羅登（Carlos Rodón）從小聯盟復健賽歸隊為止。