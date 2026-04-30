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「這棒不只我打的！」 王柏融百轟達陣吐心聲：找回打球快樂

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹王柏融29日在對戰富邦悍將的比賽中開轟，正式達成中華職棒生涯百轟里程碑，為中職史上第28位；深夜王柏融也在社群平台感性發文，回顧從旅日低谷到返台找回打球快樂的心路歷程，直言：「今天這一棒，不只是我打出去的。」

此戰王柏融手感火燙，3局上先是敲出直擊全壘打牆的強勁二壘安打，幫助球隊將比數拉開至4比1；6局上他相中悍將左投陳品宏的球，一棒將球送出右外野大牆。

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這不僅是他繼4月14日敲出第99轟後，等待半個月終於出爐的百轟紀錄，也是他生涯在新莊球場擊出的第9發全壘打。

深夜沉澱後，王柏融透過臉書抒發心聲；他坦言「一百」這個數字在心裡放了很久，回首一路走來的棒球生涯，他寫下：「有在日本一個人面對低谷的夜晚，有回台之後慢慢找回打球的快樂，也有你們每一次為我加油的聲音。」

對於這別具意義的第100發全壘打，王柏融充滿感激，他特別向球迷與球團致謝：「謝謝我的小融包們，謝謝台鋼雄鷹，謝謝一直在的你們。」並在文末感性宣告：「一百轟是一個句點，也是一個逗號，我們繼續。」

為了慶祝「大王」達成生涯重大里程碑，台鋼球團宣布將於5月1日在台北大巨蛋主場為王柏融另行舉辦百轟頒獎儀式，而百轟專屬紀念商品也將於今（30日）下午1點正式開賣。

關鍵字： 王柏融、台鋼雄鷹、中華職棒、棒球

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