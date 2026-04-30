世大運銀牌添信心　洪俊義全大運跆拳道對打87公斤級二連霸

▲彰師大跆拳道隊洪俊義（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

14比0、33比5，彰師大跆拳道隊洪俊義在115年中央全大運跆拳道對打公開男生組87公斤級，金牌戰兩回合展現世大運銀牌實力與壓制力，擊退台灣體大連柏竣，大四的洪俊義完成全大運二連霸。

「世大運那面獎牌，確實帶給自己很大的信心，對自己的期待也有所回饋，讓自己知道自己的努力沒有白費，然後也是有機會站在國際上的舞台。」洪俊義認為過去這一年來，技術更進步成熟，各方面的動作越來越懂得應用，心態上也有所突破。

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193公分高的洪俊義，為80公斤級量級，除了身材高大，協調性也優於其他選手。彰師大跆拳道教練蘇泰源指出，洪俊義的攻擊武器和技術持續增加中，「他沒有因為世大運得牌而停下來，他很渴望進步，當然有時候他比賽會想太複雜，那這部分我們就是平時訓練，要去幫助他。」

蘇泰源認為洪俊義的技術和心態都相當出色，「但我們希望他再兇一點，畢竟他的性格太斯文了。」他期許愛徒亞錦賽衝擊獎牌，之後國手決選順利，再前進大獎賽爭搶積分，為名古屋亞運種子排序努力。

洪俊義覺得目前技術有所突破，但攻擊跟力量確實如教練所說，還要再加強，「跟國際上其他優秀選手比，我的力量跟身體素質，我覺得還有一點不足，那就要去提升這一塊，對未來國際賽才會有幫助。」

他認為現在就是一步一步做好，「亞運當然是我們的目標，但我希望可以先把每一天，現在看到的所有事情都先做完整，這樣才可以在未來的各種比賽上，有所突破。」

從小開始接觸跆拳道，到高中才正式訓練，洪俊義覺得歷經每一次比賽、每一次訓練，都持續幫助自己成長，「這樣子一步一步走過來，回過頭看，會發現自己越來越優秀。當然過去練習，很可能有時候也不知道自己為了什麼而練，不會有特別的方向跟目標。但是現在年紀越來越大，會發現自己有想要爭取的東西，就是每一場比賽表現得更好，每一場比賽發揮得更好。」