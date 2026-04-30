意志力克服病魔摘全大運跆拳道首金　潘奎安盼能挑戰名古屋亞運

▲彰化師範大學跆拳道隊潘奎安。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

期待許久的全大運賽事，彰化師範大學跆拳道隊潘奎安，卻在開賽當天一早身體不適，但最終他用意志力克服病魔。他在115年中央全大運跆拳道對打公開男生組63公斤級，金牌戰上演大逆轉，第三回合剩下4.23秒時，以4比6落後，接連兩次中端踢擊得分，最終以8比6拿下這回合，以2比1力退台灣師大黃翊軒，潘奎安收下個人首面全大運金牌。

「這樣的過程，真的很難忘，真的很開心啊，這面金牌已經等很久，大一因為出去比賽沒有參賽，大二時第一場發揮不好就輸掉，到了大三終於把握住機會。」潘奎安很希望看齊哥哥潘奎恩，哥哥在全大運完成三連霸，很希望可以站上頒獎台頂端。

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潘奎安沒想到這天起床身體不舒服，疑似重感冒，但由於要出賽，不能隨便服藥，在防護員協助治療恢復下，緩解病痛上陣。最後金牌戰，他坦言腦中昏昏沉沉，「但想說就是踢吧，不管了，我不踢也就輸了，踢了還有機會贏啊。」

他賽後笑說身體還有點暈，能夠在這麼困難的狀態下贏得比賽，真的很不可思議，很感謝家人、教練團和場邊學校加油團的聲音，帶給他力量。

▲彰化師範大學跆拳道隊潘奎安。（圖／全大運辦公室提供）

彰師大跆拳道隊教練蘇泰源不斷在場邊提醒潘奎安，如果身體沒辦法負荷，教練團這邊會立刻宣布棄權，保護選手身體安全，「他今天身體應該是重感冒，打完一場就吐一場，畢竟他接下來還有亞錦賽，我不希望他因此受傷或發生其他狀況。」

教練團跟選手討論後，蘇泰源覺得既然潘奎安願意拚，「那我們就試著去告訴他方向，但只要有疲態或身體更嚴重不舒服，我們就棄權。那這個時候，也可以去讓選手知道當身體狀況不行時，要怎麼去贏，去發揮意志力。」

潘奎安接下來要代表台灣征戰亞錦賽，爭取名古屋亞運參賽資格，原本是58公斤級的他，跳量級至63公斤級。蘇泰源表示潘奎安升量級後，對手相較身材高大，日前南韓移地訓練，也安排較高大的選手對戰，去模擬適應，漸漸習慣理解對戰高個子選手。

「一開始面對比較高的選手，確實發現有些動作踢不出來，有點不知道怎麼辦，但教練訓練安排調整後，慢慢知道自己的優勢，把速度發揮出來，也漸漸不會去多想，因為跳量級，自己有什麼劣勢。」潘奎安盼望接下來亞錦賽打出佳績，最終亞運國手決選可以脫穎而出，代表台灣前進名古屋亞運。