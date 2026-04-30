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攻城獅睽3年再返季後賽！總教練威森第一時間先謝謝球迷

▲新竹御嵿攻城獅確定以第三種子晉級季後賽。（圖／TPBL提供）

▲新竹御嵿攻城獅確定以第三種子晉級季後賽。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新竹報導

新竹御嵿攻城獅今日（29日）在「御嵿國際 宅男打籃球」主題週首戰中，展現了極致的團隊韌性，面對戰績緊追在後的新北國王，最終以98比78奪勝，這場勝利不僅讓攻城獅將本季主場勝率提升至75%，也正式宣告球隊鎖定TPBL例行賽第3種子，挺進季後賽，賽後總教練威森難掩興奮，第一時間就向球迷致意，「我想恭喜攻城獅的球迷們，我們確定進入季後賽了！」

談到此役贏球關鍵，威森直言：「我們的防守是獲勝關鍵。雖然第一節在進攻端稍微慢熱，但防守端我們沒有任何鬆懈，48分鐘都保持一樣的強度。」他特別點名馬力與狀元劉丞勳在攻守兩端的基調作用，並強調這是一場完美的團隊執行，「球員們從計畫第一天起就展現信心，並深信我們正建立的文化。」

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▲新竹御嵿攻城獅確定以第三種子晉級季後賽。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲新竹御嵿攻城獅確定以第三種子晉級季後賽。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

今日砍下31分18籃板的馬力，認為團隊的防守實力已成為球隊的商標，馬力說：「只讓對方拿78分是很好的表現，這就是我們的實力。自從我來這裡之前與教練談過後，他就深信我們有機會打進總決賽。」他指出，隊友在練習時非常努力且互相尊重，追求聰明、有效率的籃球，而非盲目出手。

▲馬力今日狂砍31分18籃板。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲馬力今日狂砍31分18籃板。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

而吞下敗戰的新北國王，總教練洪志善賽後指出，球隊在賽前布置的戰術細節並未落實。「兩邊防守強度都上來，但細節沒有做好。」針對國王近期因東超、BCL等賽事導致行程密集，洪志善務實地回應：「你說體力，這種東西就沒有辦法，因為我們就是這麼多比賽，重點還是在執行力。」

國王球員林彥廷也對此戰表現進行自省，認為上半場團隊鬥志不夠強。「現實面上，就是我們沒有徹底執行胖哥（洪志善）教練的戰術，下半場想要追都感覺來不及了。」林彥廷坦言，教練在開賽前都有反覆提醒細節，失敗主因仍是心態調整不足。對於密集的賽程，年僅24歲的林彥廷展現積極態度：「我覺得我還年輕，希望能多打一點比賽，休息時間會好好休息，全部都以比賽為主。」

攻城獅確定鎖定第3種子後，首輪將對決福爾摩沙夢想家，對於備戰計畫，威森維持一貫的「One game by a time」理念，表示：「其實我們還沒開始計畫，可能要明天才會開始準備，但目前我們仍會專注於本週末對戰神與海神的比賽，因為我們必須尊重比賽與對手，我會利用這兩場比賽，幫助我們在進入季後賽前做最後的調整。」

關鍵字： 新竹攻城獅新北國王季後賽TPBL馬力

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