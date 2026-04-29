「久等了！」王柏融百轟後真情喊話　洪總：有Lamigo時期的影子了

記者楊舒帆／新北報導

「久等了！各位」王柏融達成生涯百轟後接受訪問，結束前還特別向現場媒體說出這句話。回顧生涯100轟，他笑說，印象最深刻的還是「今天這一轟」。

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

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王柏融在4月14日敲出生涯第99轟後，歷經將近兩週，終於等到百轟里程碑。他坦言，「等了好幾年，全壘打本來就是可遇不可求，早晚而已，還是專注在自己的揮擊。」

談到今年的心境變化，王柏融表示，「心裡比較不同，放得比較開，就當作一場球而已，沒有看得那麼重要。每天開心來球場，就像來球場玩一樣。」

他也提到自己的打擊想法，「不管是直球或變化球，只要進到能揮棒的位置，就全力揮擊。」近兩戰王柏融兩度將球挑戰右外野，他表示，「不會想太多，把揮棒做好，球早晚會飛出牆外。」談到生涯百轟中印象最深的一發，王柏融笑著說，「就今天這一轟吧！」

至於等待百轟的這段時間是否有壓力，他則說，「隔這麼久，其實不會想太多，現階段就是幫助球隊做更多貢獻。」

除了百轟外，王柏融此戰也完成生涯800安里程碑，不過他看得很淡，「就只是一支安打而已，贏球比較重要。」

目前台鋼戰績高居第2名，王柏融表示，希望自己能在場上用表現帶動隊友，「在球場上的成績和表現，去感染隊友，用行動來表示。」

總教練洪一中談到王柏融本季的打擊狀況時也給予肯定，「他調整狀況是不錯，去年長打頻率比較慢，也沒有那麼多，今年長打變多了，擊球狀況比去年好很多。」

洪總也期待王柏融持續找回巔峰身手，「希望他可以恢復到Lamigo時期，現在已經看到一點影子，越來越像了。」