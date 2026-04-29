狀元劉丞勳狂飆22分創生涯新高！賽後感謝隊友辛巴投籃特訓

▲狀元郎劉丞勳攻下22分4籃板寫下賽季代表作。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者蔡厚瑄／新竹報導

新竹御嵿攻城獅今日（29日）在主場迎戰新北國王，這場攸關季後賽排名的關鍵戰役，攻城獅劉丞勳展現狀元價值，不僅在次節獨攬10分，末節球隊分數被追近時還跳出來穩定軍心，全場10投7中、包含外線3投全中，轟下職業生涯新高的22分，率領攻城獅晉級季後賽。賽後他透露，此役在投籃能有亮眼表現，其實是多虧隊友辛巴特訓指導。

劉丞勳此役在第二節便展現強烈進攻慾望，單節靠著罰球與切入轟下近10分，帶動球隊攻勢，進入第四節，當國王試圖反撲縮小分差時，劉丞勳再次挺身而出，在比賽最後階段連續得分，直接宣判對手死刑。

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身為職籃菜鳥，劉丞勳賽後再度強調「準備」的重要性，「畢竟自己是新人，也不知道機會什麼時候會來，所以我就是隨時做好準備，努力去訓練。進攻端就是等待機會、好好把握，還是那句話『機會是你的就是你的，隨時準備好』」。

頂著UBA男一級歷史得分王光環踏入職業賽場的劉丞勳，本賽季雖穩坐先發，但近期陷入短暫低潮，今日賽前已連續多場得分未達雙位數，但今天在關鍵一役，他不僅找回準星，更刷新個人職籃生涯單場得分紀錄。

劉丞勳也透露其實這場爆發並非偶然，而是感謝隊友辛巴（Sim Bhullar）的技術指導，「這幾天『Sim』（辛巴）教我投籃的一些細節，叫我自己去調整，很謝謝他這週對我的訓練，才會有今天的表現。」

而攻城獅在經歷前兩季低迷後，本季在「鐵血教頭」威森帶領下重返季後賽，劉丞勳也說今年能重返季後賽真的要很感謝威森，「因為他的指導才會有現在的成績，威森教練體系大家看得出來，希望場上5人、全隊12人都能打出團隊籃球，洋將都很無私，看到空檔都會傳，這就是我們攻城獅的籃球。」

此外，劉丞勳的父親今日也親臨現場見證兒子的紀錄之夜，劉丞勳提到，父親從高中、大學至今始終到場支持，是他最強大的後盾。

隨著例行賽進入尾聲，攻城獅已確定鎖定第3種子，將在5月9日展開的季後賽首輪對決福爾摩沙夢想家。面對強度升級的戰場，劉丞勳展現平常心：「強度跟例行賽完全不同，要把自己『武裝好』。至於個人獎項（新人王）就順其自然，是你的就是你的，努力打球，不用想太多。」