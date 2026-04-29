雨神攪局！兄弟、桃猿2比2握手言和　本季第2場和局





▲鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟29日與樂天桃猿交手，雙方一路僵持至8局，9局上突降大雨，比賽最終裁定以2比2和局收場，為本季第二場和局。

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兄弟先發投手鄭浩均此役開局就面臨考驗，首局因守備失誤與安打被攻佔滿壘，但他穩住陣腳，先三振林泓育，再讓林智平擊出雙殺打，成功化解危機。3局上再度遇到1出局滿壘，他連續送出三振，再次全身而退，前3局力保不失。

兄弟在1局下率先得分，岳政華敲出三壘安打製造機會，隨後陳俊秀以滾地球送回1分，取得領先。不過5局上鄭浩均在2出局後遭遇亂流，先被陳晨威敲安追平，接著林泓育再補上一支安打，單局失2分讓戰局逆轉。

兄弟隨即在5局下展開反攻，高宇杰與張仁瑋連續安打，加上岳政華保送攻佔滿壘，陳俊秀再以高飛犧牲打追回1分，將比數扳平。

鄭浩均6局上僅用6球完成三上三下，7局續投解決首名打者後退場，總計投6.1局被敲5安打、失2分，送出5次三振，繳出本季第4場優質先發。

另一焦點則在江坤宇，上週因調整打擊連續4場未先發，此役回到先發名單，但首局守備即出現失誤，整場3打數未敲安，打擊率下滑至1成85，攻守狀況仍待調整。

樂天先發洋投魔爾曼同樣表現穩定，主投6局失2分，送出4次三振。比賽進入後段形成拉鋸，未再分出勝負，最終因雨勢影響提前結束，雙方以2比2握手言和。





▲陳俊秀 。（圖／中信兄弟提供）