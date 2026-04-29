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王柏融百轟、800安紀錄夜！　台鋼5比1勝悍將止4連敗

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹29日作客富邦悍將，靠著王柏融猛打賞、達成生涯百轟、800安里程碑領軍，加上江承諺繳出6局僅失1分的優質先發，終場以5比1奪勝，幫助球隊止住4連敗，並且重返戰績第二名，僅次於味全龍。

原訂晚間6點35分開打的比賽，因雨延後至7點50分進行。台鋼首局率先發動攻勢，陳文杰選到保送後，曾子祐短打推進，吳念庭敲出適時安打，接著魔鷹擊出一壘滾地球，靠野手選擇上壘，陳文杰跑回第1分。

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1局下，富邦兩出局後由張育成掃出左外野深遠二壘安打展開攻勢。生涯首次先發第4棒的王勝偉，纏鬥至滿球數後選到保送，隨後王苡丞敲出適時安打追平比數。不過王勝偉盜三壘時遭觸殺出局，結束該局攻勢。

台鋼3局上再度把握得點圈機會，曾昱磬安打開路後，曾子祐選到保送，吳念庭再度敲安進帳1分打點，幫助球隊取得2比1領先。接著王柏融擊出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，一棒送回2分，將比數拉開至4比1。

6局上，王柏融從悍將本土左投陳品宏手中轟出陽春砲，達成個人生涯第100支全壘打，成為中職史上第28位百轟球員，也幫助台鋼擴大至5比1領先。隨後8局上敲出一壘安打，生涯800安打出爐。

悍將9局上靠張育成安打，李宗賢靠三壘手失誤上壘，王念好保送形成滿壘，不過戴培峰擊出一壘飛球，留下殘壘。

王柏融此戰4打數敲出3安打，演出猛打賞，差一支三壘安打就能完成完全打擊，賽後獲選單場MVP。

先發投手江承諺則主投6局，用79球，被敲5支安打，投出1次保送、5次三振，僅失1分，收下3連勝，同時完成連3場優質先發。陳柏清中繼2局，再演出連11場無失分，防禦率仍維持0。
 

▲江承諺。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲江承諺。（圖／台鋼雄鷹提供）

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