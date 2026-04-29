「打進龍穴！」郭天信敲本季首轟笑稱：突破零的領域

記者王真魚／台北報導

味全龍29日以1比0險勝統一獅，關鍵一擊由郭天信在6局下轟出陽春砲，賽後獲選單場MVP。不過他受訪時第一時間卻把功勞推給先發投手魔神龍，直言「我覺得MVP應該是魔神龍！」





▲郭天信 。（圖／味全龍提供）

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談到這發致勝全壘打，郭天信直言其實沒有設定長打，「那時候0比0，我只想上壘、想盜壘。」

他進一步解釋，如果自己有上壘，就能給投手壓力，「即便我沒有跑，無形當中也會給投手跟守備壓力，我能不能上壘，我覺得對球隊來說滿重要的。而且我又是該局的第一位打者，那時候就只是想要求上壘。」

沒想到直接把球扛出牆，也是本季首轟，郭天信笑說，「就剛好打到天母的『龍穴』。」什麼是龍穴？原來是龍隊球員間的說法，他解釋，「因為那邊比較不會受到風的影響，不太會被風吹回來，所以我們就這樣講，但是像第二次，就沒有打到龍穴。」

事實上，當時擊中甜蜜點，郭天信當下仍不確定會形成全壘打，「我覺得太平了，還想衝二壘拚長打，結果剛好飛出去。」確定出去後，自己也振臂歡呼，他笑說，「我又不是常常打全壘打，讓我興奮一下嘛。」對於自己扛出本季首轟，他則開玩笑表示「突破零的領域。」

面對統一獅先發銳力獅，郭天信給予高度評價，「他的控球很好，不管直球或變化球位置都不好攻擊。」他透露，自己這一轟其實還被教練虧，「回來被火哥（張建銘）開玩笑唸，說那是壞球不能打。」

打擊當下是否有設定球種，他坦言，「因為已經兩好球了，就沒有特別設定球種，球差不多就要攻擊。」

▲郭天信開轟後振臂歡呼 。（圖／味全龍提供）