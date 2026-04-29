運動雲

>

林凱威「劇場」驚險關門　葉總笑：展毅漏第一顆就嚇一跳了

記者王真魚／台北報導

味全龍29日以1比0險勝統一獅，9局由林凱威登板關門，再度上演驚險「劇場」。總教練葉君璋賽後笑說，「展毅漏第一顆我就已經嚇一跳了。」直言近期一壘守備壓力不小。

9局上，林凱威接替陳冠偉登板，統一獅先由代打林子豪敲出右外野安打上壘，隨後朱迦恩擊出內野滾地球，一壘手石翔宇接球失誤，讓跑者推進至三壘，場面形成1出局三壘有人。不過朱迦恩試圖再攻二壘時，遭外野回傳觸殺出局，化解擴大危機的可能。

▲▼ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

接著潘磊遭三振，最後陳聖平擊出右外野飛球出局，比賽畫下句點，林凱威驚險守住勝利。

對於一壘守備連2場有狀況，其中李展毅是連2天發生失誤，葉總笑嘆，「一壘嗎？那個位置難守啊，現在對我們來講那個位置很難守得好，大家壓力太大，可能昨天發生一個簡單失誤，大家很怕發生在自己身上嘛。感覺地出來，兩個一壘手都有這種感覺。」

至於9局的驚險場面，葉君璋深吸一口氣，隨後開玩笑說，「展毅漏第一顆，我已經嚇一跳了，沒有啦，我真的覺得說他們可能真的壓力太大了，就是可能怕自己表現拖累球隊嘛。表示選手對贏球這件事情是滿在意的。」

不過葉總仍肯定林凱威在危機處理上的表現，包括得點圈打擊率相當低，「他一直有在做一些修正。目前最近這幾場，我發現說他的修正應該算是滿好的。比方說他知道自己上一場還不錯，但是還差一點點，那這一場又有做一些調整，結果是不錯。」

此役味全龍靠郭天信6局下陽春砲攻下唯一分數，加上投手群壓制，守住勝果，且對獅5戰全勝。葉總點出贏球關鍵，「只要投手能把分數壓低，一個機會來了有把握住，我們就有機會。」

龍隊先發魔神龍跨季連續 18 局數無失分，葉總表示，他其實在春訓的時候狀況一直沒有很好，但在台灣也幾年了，我覺得他應該有掌握到一些狀況，對台灣打者的熟悉度也夠。」

他認為，魔神龍目前主要是靠經驗完成比賽，「其實就是用他的經驗去完成這些比賽，所以跟過去比，我覺得沒有太大的差別，本來我們就覺得他是一個滿好的投手。」

至於是否已回到最佳狀態，葉君璋直言，「還是差一點點，控球或對打者的處理是有，但可能唯一差一點的就是球速，還沒有到他自己滿意的樣子。」

葉總也補充，「對我們來講，他能控制好整場比賽就好，但他自己一定會希望球速再好一點點，這一點他應該還不是很滿意。」

▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）

▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中職味全龍統一獅林凱威葉君璋魔神龍影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職史上第28人

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職史上第28人

【尊榮級服務XD】母女3人行李太多！爸開遊覽車來接機

熱門新聞

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

2李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打

3韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」

4選秀新規抗擺爛　輸球沒保證高順位

5鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

最新新聞

1雨神攪局！兄弟、桃猿2比2握手言和

2奪金卻不見喜悅！中教大金潔儀想突破

3郭天信把球轟進「龍穴」：其實...

4葉總又展毅嚇到：一壘難守啊！

5快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職第28人

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

廉世彬在台收到生日餐車驚喜　異鄉打拚看了感動落淚

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

Saja Boys原唱陣容現身！

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366