林凱威「劇場」驚險關門　葉總笑：展毅漏第一顆就嚇一跳了

記者王真魚／台北報導

味全龍29日以1比0險勝統一獅，9局由林凱威登板關門，再度上演驚險「劇場」。總教練葉君璋賽後笑說，「展毅漏第一顆我就已經嚇一跳了。」直言近期一壘守備壓力不小。

9局上，林凱威接替陳冠偉登板，統一獅先由代打林子豪敲出右外野安打上壘，隨後朱迦恩擊出內野滾地球，一壘手石翔宇接球失誤，讓跑者推進至三壘，場面形成1出局三壘有人。不過朱迦恩試圖再攻二壘時，遭外野回傳觸殺出局，化解擴大危機的可能。





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▲葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

接著潘磊遭三振，最後陳聖平擊出右外野飛球出局，比賽畫下句點，林凱威驚險守住勝利。

對於一壘守備連2場有狀況，其中李展毅是連2天發生失誤，葉總笑嘆，「一壘嗎？那個位置難守啊，現在對我們來講那個位置很難守得好，大家壓力太大，可能昨天發生一個簡單失誤，大家很怕發生在自己身上嘛。感覺地出來，兩個一壘手都有這種感覺。」

至於9局的驚險場面，葉君璋深吸一口氣，隨後開玩笑說，「展毅漏第一顆，我已經嚇一跳了，沒有啦，我真的覺得說他們可能真的壓力太大了，就是可能怕自己表現拖累球隊嘛。表示選手對贏球這件事情是滿在意的。」

不過葉總仍肯定林凱威在危機處理上的表現，包括得點圈打擊率相當低，「他一直有在做一些修正。目前最近這幾場，我發現說他的修正應該算是滿好的。比方說他知道自己上一場還不錯，但是還差一點點，那這一場又有做一些調整，結果是不錯。」

此役味全龍靠郭天信6局下陽春砲攻下唯一分數，加上投手群壓制，守住勝果，且對獅5戰全勝。葉總點出贏球關鍵，「只要投手能把分數壓低，一個機會來了有把握住，我們就有機會。」

龍隊先發魔神龍跨季連續 18 局數無失分，葉總表示，他其實在春訓的時候狀況一直沒有很好，但在台灣也幾年了，我覺得他應該有掌握到一些狀況，對台灣打者的熟悉度也夠。」

他認為，魔神龍目前主要是靠經驗完成比賽，「其實就是用他的經驗去完成這些比賽，所以跟過去比，我覺得沒有太大的差別，本來我們就覺得他是一個滿好的投手。」

至於是否已回到最佳狀態，葉君璋直言，「還是差一點點，控球或對打者的處理是有，但可能唯一差一點的就是球速，還沒有到他自己滿意的樣子。」

葉總也補充，「對我們來講，他能控制好整場比賽就好，但他自己一定會希望球速再好一點點，這一點他應該還不是很滿意。」





▲魔神龍 。（圖／味全龍提供）