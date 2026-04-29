奪金卻不見喜悅！中教大金潔儀全大運輕艇封后、坦言「心裡卡住了」

▲臺中教大金潔儀。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專院校運動會輕艇賽事在日月潭月牙灣舉行，29日進行各組決賽，代表台中教育大學出賽的金潔儀，首度挑戰全大運，就在公開女子組單人加拿大艇200公尺賽事，以52秒61率先抵達終點，拿下一面金牌，但她卻對成績並不滿意，需要放個假重新再出發。

「去年全運會就贏了，開始覺得自己不能輸，壓力很大。」金潔儀雖然奪金，臉上卻不見喜悅，她去年全運會拿下雙金，出色表現卻成為枷鎖，讓她太在意成績，儘管她自己也明白，卻無法改變想法，過多的壓力讓她喘不過氣來，「心裡有點卡住了。」

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金潔儀上周前往韓國參加亞錦賽，挑戰自己的專項加拿大艇200公尺，表現也同樣讓自己不滿意，本想轉戰全大運再出發，但成績一樣沒有達到自己的理想表現，她說：「教練與隊友都跟我說，不要太在意，但我心裡就是不太舒服。」

努力訓練，就是期待自己能有突破，但金潔儀卻煩惱自己的成績沒有突破，她直言，如果要代表國家站上國際舞台，當然希望成績能一直在前面，卻看不到自己有更好表現，她坦言需要再調適。

「我應該會給自己放個假吧，教練也覺得我該放個假，讓自己放鬆一下。」從去年全運會登上高峰，金潔儀深刻感受到自己陷入低潮，以及龐大的心理壓力，她決定讓自己先放下壓力，累積再出發的能量。

▲臺中教大金潔儀。（圖／全大運辦公室提供）