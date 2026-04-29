李展毅漏接「自己也嚇到」賽後哭了！4個月瘦12公斤求更靈活



記者王真魚／台北報導

味全龍野手李展毅昨日在6局擊出三壘安開啟球隊反攻契機，獲選龍隊此役「地下MVP」，不過對前一局守備失誤相當自責，賽後更忍不住哭了。他坦言，「我自己看到也嚇到，如果沒有漏掉，應該不會多丟那2分。」

李展毅在5局下處理滾地球發生漏接，讓對手攻下追平分，總教練葉君璋賽後開玩笑稱，比起他在6局擊出生涯首支三壘安，看到他漏接更嚇一跳。

「我急了。」李展毅回看畫面仍心有餘悸，「三壘安打不會嚇到，漏掉是比較嚇到。太急了啦，我知道第一拍沒接到，要去撿球，這都是腦海中都知道的事情，就第一拍沒接起來就越撿越急。」

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賽後回到休息室之後，李展毅忍不住掉淚，隊友與教練也第一時間上前安慰，「他們都說失誤誰都會發生，發生了也沒辦法改變。」學長們更提醒他，「至少有把球擋下來，沒有造成更嚴重的傷害，已經很好。」

在大家鼓勵下，他迅速調整心態回到比賽節奏。教練以及隊友們都強調，「守備已經過了，接下來專注打擊，比賽還沒結束。」李展毅也用表現回應，6局擊出三壘安打替球隊製造超前契機，上演「道歉野球」。

談到跑壘，他笑說自己並非速度型選手，「我是啟動比較慢，可能一檔到六檔換檔比較久。」三壘安打多半來自擊球深遠，「打到牆反彈距離比較遠，才有時間跑。」

今年是李展毅進職棒第6個球季，休賽季積極調整身體狀態，4個月內減重約12公斤，從117公斤降至約105公斤，「主要是希望跑動更靈活。」他也強調，減重並未影響打擊力量，「強度都還在。」

升上一軍後，李展毅自認最大收穫是心態成長，「現在面對更好的投手，會更想去挑戰。」即使仍有不足，他仍持續修正，「打、跑、守都還可以再更好。」

▲李展毅發生守備失誤後相當自責，賽後一度落淚。（圖／味全龍提供）