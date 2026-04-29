味全龍強化運科！延攬日職火腿情蒐人才　球員、葉總都有感





▲葉君璋。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍持續強化球隊「科技棒球」與運動科學布局，透過與日職北海道火腿鬥士隊交流契機，成功延攬運科與情蒐人才井尻哲也。總教練葉君璋直言，球隊方向正確，但執行成效仍有空間，「他來之後，幫我們把品質做到更好，很多事情也變得更清楚。」

味全龍與日本火腿鬥士近年交流頻繁，今年2月更赴沖繩進行交流賽，期間火腿在情蒐與數據應用上的完整系統，讓葉君璋留下深刻印象，成為此次合作契機。

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葉總透露，井尻哲也是在今年春訓期間正式加入球隊，談到實際幫助，他表示，運科是球隊一直在努力的目標，雖然不是從零開始，但現在能把原本做的事情發揮更好。

「我們從組隊以來就有科技棒球、運科這些方向，也建立了一些系統，大概只做到六、七成。」葉君璋說，「方向是對的，但品質不夠，他來之後就是把這些東西提升，讓我們變得更好。」

他坦言，這類人才並不容易尋找，「不要小看這件事情，我去年去小熊（美職），他們也說很缺這種人。」關鍵在於不只是懂數據，「還要能跟棒球連結，這才是最難的地方。」

球員端同樣感受到改變。內野手李凱威表示，井尻哲也會透過數據與影像提供具體建議，「像是擊球率、選球能力、上壘率等，他會告訴我怎麼做可以更好。」甚至點出他與日職名將近藤健介的型態相似，讓他開始思考轉型方向，「因為對方今年長打變多，我也想嘗試看看，井尻是告訴我，練就對了，把身體練得更壯，是提升擊球初速的關鍵。」

井尻哲也以火腿養成體系為例，強調運動科學重要性，「以前像萬波中正也不是一開始就這麼突出，是透過持續訓練與身體強化，整體能力才提升。」

其中最讓球員印象深刻的，是包括「擊球初速」的重要性。李凱威透露，「我自己本身對運科很有興趣，私下也會去找他討論。」

根據網路所搜尋的資料，井尻哲也過去任職於北海道火腿，曾擔任數據分析師、運動科學家，並升任研發團隊經理（R&D Group Manager），長期負責球員表現分析與科學化訓練系統建構。

在進入職棒體系前，畢業於東京大學的他，曾留校擔任助理教授，並於NTT通信科學基礎研究所（NTT Communication Science Laboratories）從事博士後研究，擁有運動科學博士學位，專長涵蓋統計分析、認知神經科學與運動表現研究。



▲李凱威 。（圖／味全龍提供）