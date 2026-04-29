「綠色神盾」松山重返榮耀冠軍功臣下一步曝光　潘彥銘沒旅外要去健行磨練

▲松山高中冠軍後衛潘彥銘。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

剛率領松山高中在HBL完成2連霸壯舉的隊長潘彥銘，29日當嘉賓出席EBL國小籃球聯賽全國決賽記者會，面對眾多索取簽名的小球員，潘彥銘展現十足親和力，被問到畢業後的下一步，他也透露將會加入曾在UBA拿過3冠的傳統強權健行科技大學。

為推動基層籃球運動發展，厚植國內籃球基層實力與培養籃球人才，運動部全民運動署主辦「114學年度國民小學籃球聯賽」，提供國小學生競賽舞臺，歷經各縣市預賽選拔，共有132隊，2187位小選手參加全國決賽，而甫在今年HBL率領松山奪冠的潘彥銘也獲邀出席。

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回憶起自己小學時期，潘彥銘笑說當初小學打球就是打好玩的，沒參加過像EBL這類型的甲組全國賽，但看著現場充滿熱情的小球員，他也回想起當初單純熱愛籃球的初心，「就是……蠻單純的吧！就真的很熱愛籃球。」

雖然才剛奪下高中生涯最輝煌的2連霸榮耀，但潘彥銘被問到是否還沈浸在奪冠喜悅時，他笑說：「早就過了，畢竟只是一場比賽，大學還要繼續打，不要看得太重。」

針對升學計畫，潘彥銘坦言雖然曾考慮過出國打球，但在與教練及家人多方評估後，他認為現階段的自己在身體素質與技術面仍有許多不足，因此決定留在國內強權體系下繼續磨練。「我想先把把自己準備得更好，以後職業的時候再看看有沒有機會挑戰國外。」

▲潘彥銘。（圖／記者蔡厚瑄攝）

談到選擇健行科大的主因，潘彥銘表示自己一直非常欣賞健行強調「轉換快攻」與「高度外線火力」的球風，健行也是國內公認的優質控衛搖籃，產出了許多頂尖職籃好手。

「我很欣賞高錦瑋、林俊吉還有谷毛唯嘉等學長，我也會看他們的比賽觀察技巧。」潘彥銘表示，健行的體系非常看重後衛的個人進攻能力與外線投射，這正是他最渴望強化的部分，在健行主帥劉孟竹的指導下，他希望能向這些頂尖前輩看齊。

健行科大自104學年度升上公開一級後，一直是4強固定班底，但本屆意外在8強賽表現不如預期，無緣進軍小巨蛋。對於即將加入這支渴望重回顛峰的球隊，潘彥銘堅定表示：「我一定會盡全力貢獻，希望能幫助球隊重返4強。」