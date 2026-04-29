不只費仔逆轉砲！蔣少宏幫球棒「把脈」　張育成開轟也靠他





▲蔣少宏。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

台美混血兒「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）近日接受YouTube頻道《AmazingTalker Show》訪談，談及經典賽（WBC）期間的難忘回憶，特別提到對韓國之戰敲出的逆轉2分砲，透露當時使用的球棒其實是隊友蔣少宏幫忙挑選。對此蔣少宏笑稱只是憑「直覺」替隊友挑選，希望讓大家更有自信上場揮擊。

蔣少宏回憶，當時球隊在面對澳洲前後氣氛較為緊繃，因此開始主動幫隊友挑選球棒，「每一支都會拿起來感覺一下，然後跟他說『今天打這一支』！」

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為球棒「把脈」診斷是有科學依據嗎？蔣少宏想了想笑說，只是一種直覺，「但型號一樣，其實握起來感覺會不一樣，看棒頭的感覺好不好啊，可能覺得比較輕或平衡點比較好，我就會說『這支可以，我相信你可以』。」

幫隊友選球棒意外產生效果。蔣少宏透露，費爾柴德打完安打回來時，他還特地提醒「這支很棒的球棒」，對方也回應「Nice！Good bat！」，甚至笑說之後都要用同一支球棒，最終也真的敲出全壘打。

不只費爾柴德，包括張育成、林家正等人，他都曾為他們挑選球棒，「育成全壘打那一支也是我挑的，後來大家會說『你幫我挑一支』！」

談到初衷，蔣少宏直言，希望在高張力的國際賽中替隊友建立信心，「我覺得當下我們都是最好的，不需要因為對手看起來比較強就畏懼，而是要更有自信去比賽，希望這樣助大家一臂之力。」

費爾柴德在訪談中形容中華隊氛圍「就像一個家庭」，彼此為對方奮戰、不計較個人成績。蔣少宏也說，「大家都很正面，團隊氣氛都滿好的。」

▲中華隊費爾柴德。（圖／記者林敬旻攝）