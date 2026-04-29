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國小軟聯／大黑馬德芙蘭首闖全國賽就奪冠　巫克迪勇奪MVP

▲大黑馬德芙蘭勇奪隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

▲大黑馬德芙蘭勇奪隊史首冠。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

首度闖進全國賽的台中市德芙蘭國小，上演黑馬奪冠傳奇！29日在國小軟式聯賽冠軍戰中，德芙蘭在第4局追平比分，第6局更猛攻灌進8分大局，終場以9比1逆轉擊敗台東縣新生國小，勇奪隊史首座全國冠軍。

新生國小2局下率先突破僵局，靠著德芙蘭三壘手傳球失誤攻佔得點圈，兩出局後豐灝敲出安打先馳得點。德芙蘭則在4局上利用對方失誤追平比數。

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關鍵6局上，德芙蘭展開猛烈攻勢，金詠盛、巫克迪連續安打開啟攻勢，新生雖緊急換投，仍擋不住火力，亞威・瓦力司補上超前二壘安打，德芙蘭單局海灌8分，一舉奠定勝基。

總教練許晏禎表示，新生球員身體素質很好，也很清楚自己要做什麼，因此賽前一直鼓勵小朋友享受比賽、不要留下遺憾，「我們是先攻，只要先得分，對方壓力就會變大。」

談到關鍵第6局，許晏禎透露，當時提醒球員想辦法上壘、持續堆壘包，而巫克迪那支二壘安打成功帶動全隊氣勢，「真的很關鍵。」

巫克迪此役敲出2支二壘安打，獲選MVP。他表示，第6局上場時只想把球打紮實，「這幾場越打越有自信。」談到拿下MVP，他也感謝教練、家人與同學支持。

德芙蘭成軍近4年便奪下全國賽首冠，同時也是台中市繼85學年度後，相隔29年再度拿下國小軟式聯賽冠軍。

學校主任王士銘是球隊組隊推手，他提到，許多孩子來自弱勢家庭，「他們有打球潛能，只是缺少機會與舞台，希望透過棒球幫助他們找回自信，也讓未來多一些希望。」

許晏禎則感性表示，「小朋友從第一場堅持到最後一場真的很了不起，畢竟我們是第一次打全國賽，也不是外界看好的球隊。」他感謝孩子們4年來努力終於開花結果，也感謝校長、主任以及一路支持球隊的貴人們。

<<團體獎>>

第一名：台中德芙蘭

第二名：台東新生

第三名：竹縣中山

第四名：台南歸南

第五名：台東豐田

第六名：台東大溪

第七名：北市福林

第八名：高雄鼓山


<<個人獎>>

打擊獎第一名：竹縣中山#2何宇威

打擊獎第二名：台東新生#11林勃宇

打擊獎第三名：台中德芙蘭#4金詠盛

打點獎：台東新生#11林勃宇

全壘打獎：嘉市世賢#10鄭新叡

投手獎：竹縣中山#10林承威

MVP：台中德芙蘭#8巫克迪

最佳教練獎：（台中德芙蘭）許晏禎、王士銘、謝睿鴻

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