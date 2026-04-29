「打球一時，做人一世」　施子謙暖喊話失誤學弟圈粉

▲施子謙。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹28日對戰富邦悍將，7局下單局發生兩次內野失誤，施子謙不但沒有動怒，還在局間暫停時主動回頭向曾子祐、林家鋐喊話鼓勵。轉播畫面捕捉這一幕後，引發球迷熱議，直呼「有這樣的老大哥很安心」。

雖然施子謙最終因林家鋐失誤導致遲遲抓不到第3個出局數而提前退場，但他始終保持平穩情緒。賽後談到自己能長年在一軍維持競爭力的原因，除了健康外，他認為「心態」才是關鍵。

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施子謙表示，「有時候成績好壞，不是自己想怎樣就能呈現什麼結果。像昨天我覺得自己內容投得不錯，但結果還是失分，我覺得那都是過程，重要的是自己怎麼轉變。」

他坦言，若把情緒帶進下一場比賽，只會陷入惡性循環，「每天都要比賽，如果一直帶著情緒，就會永遠投不完，教練對的信任度也會有差。」談到隊友失誤，施子謙則展現成熟思維，「學弟失誤時，換個角度想，如果我不要讓球打到那邊，他們就不會失誤，就是換位思考。」

他透露，自己並非一開始就能如此坦然面對，「以前其實很在意失誤，雖然不太會把情緒丟給隊友，但會自己悶著。現在就會想，失誤都發生了，那還是要想辦法解決下一個打者。」

對於球迷稱讚他脾氣好、很照顧學弟，施子謙則說，「我覺得『打球一時，做人一世』。」他認為，學長用什麼態度面對比賽，會直接影響學弟，「他們也有壓力，而且現在球隊排名在前面，大家都想表現。我只能盡自己的責任做好學長，希望他們能感受到打球快樂的感覺，再帶進每一場比賽。」