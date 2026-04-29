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范國宸最愛打張育成前面「比較順」　排後面也不錯：觀察投手球路

▲范國宸 。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將本季前段棒次持續調整，不過范國宸已逐漸成為固定第四棒人選。談到自己的棒次定位，他笑說，其實自己「比較喜歡打張育成前面」，不過排在張育成後面也會有收穫，「可以觀察投手怎麼對付他。」

對於教練團是否特別賦予第四棒「中心打者」任務，范國宸表示，其實沒有特別被要求什麼，「每場比賽都會有一些新的安排，目前還在季初也還沒固定啦。」他甚至開玩笑說，「我還在等我打第一棒那一天。」

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談到最喜歡的棒次安排，范國宸坦言，自己比較習慣打在張育成前面，「從育成進來之後，體感上覺得打他前面好像打比較好。」至於原因，他笑說自己也說不上來，「可能數據吧！打他前面滿順的，但今年還沒打到他前面。」

不過本季至今，范國宸大多排在張育成後面，他也認為這樣有好處，「打育成後面最大的優點，就是可以觀察投手怎麼對付他。投手一定會拿出最好的球種與進壘位置對付他，觀察對手今天狀況怎麼樣，有沒有辦法控制到想要的位置。」他認為，這對後續打席準備很有幫助。

至於休季期間再次赴美訓練，范國宸透露，這次比較像是「複習」，「前一年學過的東西再重新整理，然後把去年打不好的地方提出來跟教練討論。」他表示，既然都飛一趟美國，就會把所有問題都丟給教練，希望從機制與細節上持續修正。

至於目前調整成果如何？范國宸笑說，「等剩20場再來問我，現在還太早了，球季還有100多場。」

關鍵字： 標籤:范國宸富邦悍將打線調整張育成美國訓練

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