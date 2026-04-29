運動雲

>

施子謙500局達陣不設限　想投到兒子進職棒：希望成為榜樣

▲台鋼雄鷹施子謙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台鋼雄鷹施子謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹投手施子謙28日對富邦悍將中繼登板，三振好友范國宸後，正式達成生涯500局里程碑。從先發到中繼一路累積，施子謙坦言，這是自己季前就設定的目標，而范國宸也大讚，「在中職環境，中繼投手能投到500局真的很不容易。」

施子謙此戰登板時，其實已知道自己接近500局，但當下並沒有特別去想，「我知道差一點，可是上去投的時候沒想到這件事，是回休息室看紀錄才知道，原來剛好那個三振是500局的出局數。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他透露，季前就曾替自己設定目標，「希望先達成500局，能不能做到還是要看教練怎麼安排。今天很開心可以早點達成，後面再想辦法突破下一個目標。」至於下一個目標，他笑說，「沒有設限了，就是能打幾年就多打幾年。」

談到一路從先發轉任中繼，還能累積到500局，施子謙認為，前3年固定擔任先發幫助很大，「先發局數累積比較快，後面幾年轉中繼，局數就不像先發累積那麼快，但還是希望每年保持競爭力，把自己該吃的局數吃下來。不管輸贏，都希望有機會上場，守下每一個出局數。」

施子謙也提到，自己很佩服仍在職棒奮戰的前輩們，特別是賴鴻誠與王鏡銘。「『賴師傅』幾乎是純後援，還能投這麼多年更不簡單。鏡銘學長40歲了，我看到他還是很認真，不管在二軍還是一軍，都很努力，這是很棒的榜樣。」

他透露，王鏡銘曾告訴他「多打一年的感覺都賺到」，讓他很有感觸，「球隊給學長的定位可能是輔助學弟、在需要時挺身而出，局數不一定多，但還是盡自己的責任。我們也想效仿這種精神。」

施子謙坦言，過了30歲後，明顯感受到身體恢復速度變慢，因此更重視伸展與恢復，「保持健康真的很重要，我也算很幸運，每年都還能在一軍出賽。」

他還透露，其實剛進職棒時，就跟老婆約定過10年目標，「我那時候就跟老婆說，希望能打10年，能達成就達成。現在真的到了第10年，身體還能面對比賽，我覺得自己很幸運。」

如今達成500局里程碑，施子謙表示未來會以更放鬆的心情面對每個角色，「球隊給我什麼任務都沒關係，不管贏球、輸球，都要想辦法為球隊守住勝利。」他也為自己設立目標，希望能投到兒子進職棒，施子謙的兒子施念劼目前就讀東園國小一年級，距離他進職棒至少10年以上，他說，「這目標很難，但很希望給他一個榜樣。」

而被三振成為「500局」配角的范國宸，對於好友達成里程碑他也說，「真的不容易，他一開始是先發，後來轉中繼還能達到500局，在中職這個環境，中繼投手要投到500局真的很難，代表他幾乎每年都穩定待在一軍。」

關鍵字： 標籤:施子謙500局中職台鋼雄鷹範國宸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

悍將大巨蛋3戰預售破7萬張！韓援五本柱壓軸戰合體

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

政府帶頭當慣老闆！全中運19國中生淪廉價勞工　5天血汗只領1千

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

選對人了！韓媒盛讚王彥程回應韓華期待　6戰好投亞援最耀眼之一

村上宗隆大聯盟首年即成「領袖」　白襪隊友讚：有他在是好事

村上宗隆大聯盟首年即成「領袖」　白襪隊友讚：有他在是好事

熱門新聞

快訊／太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打　老虎2比5不敵勇士

韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻4戰無勝

NBA制選秀新規抗衡擺爛文化 「擺爛搶狀元」將走入歷史

鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

大谷6局104球創轉隊最多！優質先發吞首敗　道奇1比2不敵馬林魚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

2李灝宇連兩戰長打！暴力二壘安打卻被換代打

3韓媒心疼王彥程「像快哭的小鹿」

4選秀新規抗擺爛　輸球沒保證高順位

5鄧愷威今早先發被看衰　ESPN預測勝投機率僅6%

最新新聞

1火腿情蒐人才加入龍隊　超狂背景曝

242歲王勝偉首度先發第4棒

3松山奪冠冠軍功臣潘彥銘下一步曝光

4蔣少宏經典賽幫隊友選棒子　竟都開轟

5大黑馬德芙蘭首闖全國賽就奪冠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【粉絲爭奪戰開打】李雅英被檸檬架住　現場直接變修羅場XD

林琪兒來了！牽起馬傑森奇妙緣分　曾總嗨喊：台灣的阿姆斯壯

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

廉世彬在台收到生日餐車驚喜　異鄉打拚看了感動落淚

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

Saja Boys原唱陣容現身！

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

【台南死亡車禍】28歲女警遭輾斃！　男友殯儀館無助蹲地

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366