施子謙500局達陣不設限　想投到兒子進職棒：希望成為榜樣

▲台鋼雄鷹施子謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹投手施子謙28日對富邦悍將中繼登板，三振好友范國宸後，正式達成生涯500局里程碑。從先發到中繼一路累積，施子謙坦言，這是自己季前就設定的目標，而范國宸也大讚，「在中職環境，中繼投手能投到500局真的很不容易。」

施子謙此戰登板時，其實已知道自己接近500局，但當下並沒有特別去想，「我知道差一點，可是上去投的時候沒想到這件事，是回休息室看紀錄才知道，原來剛好那個三振是500局的出局數。」

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他透露，季前就曾替自己設定目標，「希望先達成500局，能不能做到還是要看教練怎麼安排。今天很開心可以早點達成，後面再想辦法突破下一個目標。」至於下一個目標，他笑說，「沒有設限了，就是能打幾年就多打幾年。」

談到一路從先發轉任中繼，還能累積到500局，施子謙認為，前3年固定擔任先發幫助很大，「先發局數累積比較快，後面幾年轉中繼，局數就不像先發累積那麼快，但還是希望每年保持競爭力，把自己該吃的局數吃下來。不管輸贏，都希望有機會上場，守下每一個出局數。」

施子謙也提到，自己很佩服仍在職棒奮戰的前輩們，特別是賴鴻誠與王鏡銘。「『賴師傅』幾乎是純後援，還能投這麼多年更不簡單。鏡銘學長40歲了，我看到他還是很認真，不管在二軍還是一軍，都很努力，這是很棒的榜樣。」

他透露，王鏡銘曾告訴他「多打一年的感覺都賺到」，讓他很有感觸，「球隊給學長的定位可能是輔助學弟、在需要時挺身而出，局數不一定多，但還是盡自己的責任。我們也想效仿這種精神。」

施子謙坦言，過了30歲後，明顯感受到身體恢復速度變慢，因此更重視伸展與恢復，「保持健康真的很重要，我也算很幸運，每年都還能在一軍出賽。」

他還透露，其實剛進職棒時，就跟老婆約定過10年目標，「我那時候就跟老婆說，希望能打10年，能達成就達成。現在真的到了第10年，身體還能面對比賽，我覺得自己很幸運。」

如今達成500局里程碑，施子謙表示未來會以更放鬆的心情面對每個角色，「球隊給我什麼任務都沒關係，不管贏球、輸球，都要想辦法為球隊守住勝利。」他也為自己設立目標，希望能投到兒子進職棒，施子謙的兒子施念劼目前就讀東園國小一年級，距離他進職棒至少10年以上，他說，「這目標很難，但很希望給他一個榜樣。」

而被三振成為「500局」配角的范國宸，對於好友達成里程碑他也說，「真的不容易，他一開始是先發，後來轉中繼還能達到500局，在中職這個環境，中繼投手要投到500局真的很難，代表他幾乎每年都穩定待在一軍。」