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開路先鋒19場換9人！後藤光尊不迷信固定首棒：重點是發揮特長

▲▼富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將總教練 後藤光尊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將開季打出10勝9敗成績，有趣的是，「開路先鋒」已經換了9人輪替。除了葉子霆、張洺瑀較常擔任第一棒外，還包括林岳谷、申皓瑋、王勝偉、邦力多、張育成、孔念恩，以及舉辦引退賽的林哲瑄都曾扛下首棒任務。

悍將第一棒在首局打擊率高達5成，團隊首局打擊率更達3成19，往往一開賽就能帶給對手壓力。對於頻繁更換第一棒人選，總教練後藤光尊表示，「我認為第一棒不一定要固定，所以會持續做一些變化。」

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後藤進一步表示，「希望大家都能敲出更多安打。有些打者打擊率只有1成多，也希望他們能思考如何在自己的棒次完成串聯，讓整條打線活躍起來。」

不過悍將在第2、3局的團隊打擊率明顯下滑，都不到2成。對此後藤認為，「這就是棒球，所以在有攻勢的時候，更要積極進攻。」

至於不同打者調整棒次後，角色是否也會不同？後藤則強調，「比起每個棒次該做什麼，更重要的是打者能不能把自己的特長發揮出來，幫助球隊。」

他也認為，選手不需要因為棒次不同，就改變自己的思考方式，無論打第幾棒，都要發揮自己的特色。棒次安排是總教練的工作，希望選手不要因為棒次而有不同想法。

談到排棒序哲學，後藤透露，會綜合考量許多因素，「像是對方投手的狀況，以及球員本身近期狀態好不好等，都會納入考量。」

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