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林安可連7打席熄火　西武3比0完封火腿

▲中華隊林安可。（圖／記者林敬旻攝）

▲林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

西武獅29日在主場迎戰北海道日本火腿鬥士，台灣好手林安可擔任先發第5棒、鎮守左外野，但3打席未能敲安，最終提前退場休息。西武靠著中段攻勢拿下分數，終場以3比0完封對手，系列賽前兩戰雙方各拿1勝。

林安可此役面對火腿先發達孝太，前兩打席都遭三振，第3打席擊出左外野飛球出局，延續近期手感低迷狀態。加上前一戰4打數無安打，他已連續7打席未敲安，系列賽仍未開張，打擊率下滑至2成18，本季累積維持在2轟、8打點。

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比賽前3局形成投手戰，雙方打線都難以突破。火腿在4局上曾形成一出局一、三壘機會，但未能把握得分；西武則在4局下打破僵局，平沢大河在兩出局二壘有人時敲出中外野安打，先馳得點。

5局下西武再度擴大領先，先利用保送與短打製造壓力，加上對方守備失誤與野手選擇進帳第2分，隨後渡部聖弥補上適時安打，再添保險分，將比數拉開至3比0。

火腿全場多次零星安打未能串聯，直到9局上最後反攻，一度攻佔一、二壘，但仍無功而返，遭到完封。

投手方面，西武先發髙橋光成主投7局僅被敲4安、無失分，成功壓制火腿打線，拿下本季第3勝（2敗）；後續由牛棚接力守成完成完封。

火腿先發達孝太同樣繳出優質先發，投滿7局被擊出5安、失3分（2責失），送出6次三振，但打線未能提供火力支援，吞下本季第2敗，終止個人2連勝。

關鍵字： 林安可西武獅火腿完封髙橋光成

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