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日媒來台專訪關注徐若熙養成！葉君璋：盼更多國家看見台灣

▲徐若熙 。（圖／截自softbankhawks_official IG）

▲徐若熙 。（圖／截自softbankhawks_official IG）

記者王真魚／台北報導

「火球男」徐若熙持續受到關注，昨有日本媒體特地來台專訪總教練葉君璋，話題聚焦在球團如何養成這位王牌投手，以及未來發展規劃。對此葉君璋直言，外界關注是正面訊號，也代表台灣棒球能見度持續提升。

葉君璋透露，日媒此行主要關心徐若熙的養成方式與球團規劃，「他們就是想了解，我們怎麼看若熙、怎麼去培養他，為什麼會這樣安排，大概都是這些內容。」

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對於日本記者專程來台採訪，葉君璋直言，「我覺得很好，表示越來越多人關注台灣的棒球。」他進一步表示，不只日本，未來也期待有更多國家關注台灣球員，「搞不好美國或其他地方，都有人為了我們的球員來台灣，我覺得這是好事。」

至於日媒日前揭露徐若熙5月初歸隊，最快5月1日重返一軍先發，不過對此葉總笑回，「我確定不是5月1日啦！」

外界關心的徐若熙回到一軍輪值時間點，葉君璋則保守回應，目前尚未確定，但可以確認「不會是5月1日」，仍需視整體調整狀況而定。

根據當時的報導，軟銀投手教練倉野信次受訪時透露，徐若熙目前狀況逐步回穩，球團評估他在5月1日起對樂天的三連戰中登板機率濃厚。但根據《日刊體育》昨日的先發預測，大津亮介是5月1日先發人選，並非徐若熙。

關鍵字： 徐若熙葉君璋台灣棒球日本媒體一軍回歸日職

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