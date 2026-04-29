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王彥程想投7局！韓華教頭親揭換投原因　柳賢振再給「秘密指導」

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

▲王彥程。（圖／韓華鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹台灣左投王彥程28日對SSG登陸者先發5.1局失2分，雖然退場後因勝投飛掉一度眼眶泛紅，但隔天仍獲總教練金卿文力挺，韓媒也揭露，他近期還接受韓職王牌柳賢振的「秘密指導」，持續精進投球內容。

韓媒《體育東亞》以「從柳賢振那裡接受『秘密指導』的韓華王彥程：『確實學到了東西，但不能說』」為題報導，指出王彥程本季已成為韓華輪值重要戰力，目前6場先發拿下2勝2敗、防禦率2.45，也是隊內最穩定的先發投手之一。

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王彥程前一戰對SSG用91球投5.1局，被敲5安打含1轟，另有3次四死球、2次三振，失2分，連續6場先發都至少投滿5局。不過他在6局上留下1出局一、三壘局面退場後，接替投手李珉雨雖製造高飛犧牲打，卻因捕手崔在勳被判阻擋跑壘，讓追平分回到本壘，王彥程勝投資格也飛掉。

退場後他坐在休息區眼眶泛紅，引發韓媒熱議。對於當時情緒，王彥程29日受訪坦言，「6局上去之後沒能把那局投完，而且還留下跑者退場，多少有點可惜。開季以來幾乎都投到5、6局，我其實很想投到第7局。」

總教練金卿文29日賽前接受訪問時則表示，「王彥程最近幾場都是投得很好之後才退場，只是牛棚沒能守住領先，但他已經充分完成自己的角色。」他也解釋換投原因，「如果再讓他解決兩名打者，球數可能超過100球，但他週日還要再先發，所以我也有向他說明，是因為相信下一位投手才提早換投。」

除了場上表現受到肯定，王彥程本季也與擁有大聯盟資歷的柳賢振建立深厚交流。報導指出，柳賢振甚至因為觀察王彥程的滑球，研究出橫向位移更大的「橫掃球（Sweeper）」。

王彥程則表示，「那顆球是柳賢振前輩親自研究後找到的球種。投手只要看到別人的球，都會想學習。」至於自己從柳賢振身上學到了什麼，他則神秘笑說，「雖然聊了很多，但現在還不能說。確實有學到一些東西沒錯。」

關鍵字： 標籤:王彥程柳賢振韓職秘密指導韓華鷹

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