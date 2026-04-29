黃暐傑下二軍轉先發！葉君璋：不是狀況差　強化信心與局數





▲黃暐傑 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍投手黃暐傑今天遭下放二軍，球團規劃讓他重新調整為先發投手。總教練葉君璋受訪時強調，此次異動並非表現不佳，而是配合球隊整體投手布局，「單純是回到原本的計畫」。

葉君璋說明，開季之初因牛棚戰力出現傷兵，包括趙璟榮、張鈞守等原先設定的重要後援投手接連缺陣，加上另一投手在春訓調整進度較慢，能負擔的局數有限，才臨時將黃暐傑放在牛棚支援，「當時是希望在他們還沒好之前，他能在牛棚一邊調整，一邊幫助球隊。」

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隨著牛棚戰力逐漸回穩，葉君璋表示，「現在就是回到原來的計畫」，讓黃暐傑回到先發培養方向，因此安排他下二軍準備拉長局數，「這次下去並不是因為狀況不好，是單純讓他去調整先發。」

他也坦言，球團在一軍安排黃暐傑的登板，多半是在比賽後段或分差較大的情況下，目的就是讓他在壓力較小的情境中調整節奏，「接下來會朝先發方向去跑。」

談到需要加強之處，葉君璋點出兩大關鍵，「一個是信心，一個是投球局數。」他認為黃暐傑球速與基本條件沒有問題，但對自己信心仍顯不足，「心態上要更正面、要更相信自己。」同時需要透過先發調整，逐步提升局數與續航力。

至於回到一軍的時間點，葉君璋表示沒有設定明確期限，「就看他先發調整的狀況，如果調整得好，未來回到一軍先發也有可能。」

黃暐傑本季在一軍主要以後援角色出賽，共6場登板，投5.1局，防禦率5.06、每局被上壘率1.69，被敲6安、送出3次四壞、2次三振。

另一方面，味全龍拉上去年季中選秀第二指名的內野手吳承皓上一軍。葉君璋透露，原先預計升上趙璟榮，但因李凱威前一戰出現傷勢狀況，球隊暫時補進內野手應急，「先讓他感受一下一軍的氛圍，再回去二軍繼續努力。」

葉總透露，李凱威今天沒有先發，就看後面的狀況去安排，不過他並非無法上場，只是前一戰出現不適，球隊評估尚未完全恢復，因此先拉上一名內野手支援一、兩場比賽，「我相信凱威下一場就沒有問題。」