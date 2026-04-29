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湯姆斯盃最大冷門！印尼1比4敗給法國、隊史慘寫恥辱紀錄

▲世界第5的印尼一哥喬納坦（Jonatan Christie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界第5的印尼一哥喬納坦（Jonatan Christie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年湯姆斯盃羽球男子團體賽今日在丹麥賽場爆出賽會史上最大冷門，曾14度奪冠、上屆拿下亞軍的傳統強權印尼隊，在小組賽D組關鍵戰中以1比4慘敗給法國隊。令人震驚的是，印尼隊在此役3場男單對決中全數吞敗，最終因積分劣勢排名分組第3，寫下自1958年參加湯姆斯盃以來，隊史首度在小組賽就遭淘汰的恥辱紀錄。

由於法國隊核心波波夫（Popov）兄弟兼項單雙打，本場比賽特殊安排3場男單率先開打，原本外界預期實力佔優的印尼能提早鎖定勝局，未料卻演變成印尼男單的崩盤之夜。

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首場男單，由世界排名第4的小波波夫（Christo Popov）對決世界第5的印尼一哥喬納坦（Jonatan Christie），雙方過去3度交手喬納坦僅拿1勝，不過前一次交手就是在今年1月的印度公開賽，當時喬納坦直落二勝出，然而這次面對小波波夫，喬納坦最終卻以19比21、14比21直落二落敗。第二場男單，印尼派上世青冠軍新星法漢（Alwi Farhan），卻遭法國新秀拉尼耶（Alex Lanier）全程壓制，再以16比21、19比21敗北，也讓法國兌。

最具轉折性的一役則是出現在第三場男單，印尼名將金廷（Anthony Ginting）對上大波波夫（Toma Junior Popov），金廷雖以22比20先拔頭籌，但隨後受體能下滑影響節奏失控讓大波波夫將戰局扳平，而決勝局金廷一度以20比19手握賽點，卻在關鍵時刻竟被大波波夫連拿3分，以20比22慘遭逆轉，這場失利也正式宣告印尼隊在單打全軍覆沒，法國男團則靠著3場單打勝利提前帶走勝利。

隨後世界排名第9的印尼男雙古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Moh Reza Pahlevi Isfahani）又再度爆冷敗給世界排名52的法國男雙，即使世界排名第3的印尼男雙阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri）合力扳回一城，但已無力回天，最終印尼以1比4落敗。

而印尼雖然跟法國、泰國三隊戰績同為2勝1負，進入小組互咬狀態，但經過積分精算泰國憑藉較優的勝場差位居第一出線，法國男團靠著擊敗印尼的驚人表現排名第二晉級，印尼則是因為敗給法國敗導致積分墊底，遺憾止步小組賽。

關鍵字： 湯姆斯盃印尼男團法國羽球冷門賽事羽球2026

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