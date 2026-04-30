澳州狀元巴札納大聯盟首秀！父母激動落淚　守護者教頭談升上時機

▲澳洲狀元巴札納（Travis Bazzana）完成大聯盟首秀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

克里夫蘭守護者2024年選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）台灣時間29日迎來大聯盟初登場，這位23歲澳洲內野手以「第7棒、二壘手」先發出賽，2打數無安打、選到2次保送，雖然球隊最終以0比1不敵坦帕灣光芒，但對巴札納、他的家人與守護者而言，這仍是重要的里程碑。

巴札納升上大聯盟的過程相當突然，原本3A在水牛城的比賽因雨取消，他與幾位隊友臨時前往多倫多觀看守護者對藍鳥之戰，當時坐在觀眾席上的他，看著場上比賽，心中浮現「感覺真的很接近了」的想法，沒想到隔天就接到升上大聯盟的通知。

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這份消息也讓家人情緒激動，巴札納透露，父母原先是從澳洲前往美國，準備觀看他在3A出賽，行程卻因升上大聯盟臨時改變，「我媽媽一邊笑一邊哭，非常非常興奮，也非常激動，爸爸則是震驚又興奮。」

作為守護者選秀狀元，巴札納也被視為自林多（Francisco Lindor）2015年登上大聯盟以來，球團最受期待的新秀，他明白這樣的身份所帶來的壓力與期待，同時也樂於接受。」

他說，「這是這一切中很美好的一部分，我一直非常努力讓自己站在這個位置，從小到大我都希望能達到最高標準，外界對我的期待，我自己也同樣對自己有這樣的期待，所以我會持續用這樣的標準要求自己。」

巴札納以勤奮與重視細節聞名，守護者外野手關（Steven Kwan）回憶，幾年前他與拉納赫（Trevor Larnach）回到母校奧勒岡州立大學訓練時，當時還是大一新生的巴札納主動詢問能否旁觀，並在訓練後提出許多深入問題，讓他留下深刻印象。

關表示，「從那一刻起，你就會覺得他對比賽理解很深，他會注意到我們的一些細節動作，但當時他才18歲，那真的非常成熟，從那之後，他持續成長，你會知道他與眾不同。」

巴札納本季以非40人名單身份參與大聯盟春訓，也代表澳洲出戰世界棒球經典賽（WBC），並在對陣中華隊時擊出令人印象深刻的全壘打，隨後返美在3A出賽24場，繳出OPS 0.937的表現，最終獲得升上大聯盟機會。

守護者總教練沃特（Stephen Vogt）表示，「我們（球隊）確實需要一些刺激，但同時這也是正確的時機，經過內部多方評估後，大家一致認為現在就是時候，我們非常期待。」

巴札納則強調，自己會全力投入接下來的挑戰，「對於來到球場或透過電視支持的球迷，我會全力以赴，希望能長期為克里夫蘭棒球帶來影響。」