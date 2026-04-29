大谷本季首次「中5日」繳6局9K　雖吞敗但捕手史密斯肯定內容

▲大谷翔平、史密斯（Will Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間29日主場以1比2不敵邁阿密馬林魚，終止3連勝，大谷翔平此役未擔任打者，專心身份先發登板，主投6局被敲5安打、失2分，送出9次三振，雖繳出優質內容，仍因打線支援不足吞下本季首敗，不過其投球表現仍獲捕手搭檔史密斯（Will Smith）肯定。

大谷本場用104球完成6局投球，達成開季連續5場優質先發，防禦率0.60登上大聯盟第一，此役為他本季首次「中5日」登板，持續展現壓制力。

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比賽關鍵出現在第2局，大谷先以觸身球讓拉米瑞茲（Agustín Ramírez）上壘，隨後發生傳球失誤讓跑者推進至三壘，最終遭擊出高飛犧牲打先失1分。

第5局再度面臨壓力，大谷先保送打者上壘，2出局後被史托沃斯（Kyle Stowers）擊出安打再失1分，並一度形成滿壘危機，但最終以三振化解，將傷害控制在最低範圍內，並順利投完6局。

賽後捕手史密斯對大谷表現給予高度評價，「這是他（本季）第一次以正常間隔登板，我認為他投得很好，很好地混合了球種，讓對方打者難以掌握節奏，速球的使用也相當有力，能夠投到6局、只失2分，我認為是很好的內容。」