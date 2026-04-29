大谷翔平未來是否「專心投手」出賽？　以個人角度談考量

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間29日先發對戰邁阿密馬林魚，主投6局失2分，完成開季連續5場優質先發，並以防禦率0.60升上大聯盟第一，賽後他談到本季多次以「專心投手」出賽的安排，大谷強調將完全尊重球隊決定。

此役為大谷本季首次「中5日」登板，他用104球完成6局投球，寫下轉戰道奇後最多用球數，並送出9次三振，持續展現穩定壓制力，開季至今已連續5場先發達成優質內容，防禦率0.60也名列聯盟之首。

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針對「專心投手、登板日不打擊」的調整，大谷表示，「就我個人而言，兩種方式都可以，我會按照被要求的方式去做，從球隊整體來看，賽季很長，或許也會有想要嘗試擔任DH的其他球員，而對我來說，在整個賽季中維持健康的角度來看，這樣的登板方式也可能是加分的，我完全交由球隊決定，無論被安排在哪個角色，我都會做好準備去發揮表現。」

他進一步指出，「同時也要考量整個球隊的疲勞狀況，希望大家都能在不受傷的情況下，以最好的狀態迎接10月的比賽。」

大谷最後總結，「為了達成這個目標，教練團與訓練團隊會一起討論管理方式，而專心投手也是其中一種選項，身為球員，我只想專注在每一場比賽，把能做的事情做好。」